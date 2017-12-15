هازارد على رأس أولويات زيدان في ” الميركاتو ” الشتوي

قالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي #زين_الدين_زيدان ، يستعد لعقد اجتماع مع رئيس النادي #فلورينتيو_بيريز ، لبحث ملف الصفقات الجديدة والراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات لشتوية المقبلة.

وأشارت لصحيفة إلى أن نجم وسط تشيلسي الإنكليزي، اللاعب البلجيكي ايدن هازارد، يأتي على رأس قائمة زيدان للصفقات الجديدة.

ورغم أن الثلاثي الهجومي للنادي “الملكي” والمكون من غاريث بيل وكريم بنزيما وكريستيانو رونالدو (بي بي سي) تمكنوا من حصد لقبين في دوري أبطال أوروبا للمدرب الفرنسي، يرغب الأخير في إعادة ضبط مسار الفريق بعد البداية الباهتة التي ظهر بها مطلع الموسم الجاري، والتي اتسمت بغياب التوفيق عن اللاعبين الثلاثة.

وتحدث زيدان بشكل جيد عن اللاعب البلجيكي في الفترة الأخيرة، وهو ما قابله هازارد بشكل مماثل عندما قال: “الجميع يعرف مدى الاحترام الذي أكنه لزيدان كلاعب وكمدرب أيضاً، كان أيقونتي”.

وأضاف اللاعب البلجيكي: “لا أعرف ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل، ولكن اللعب تحت قيادة زيدان هو حلم بكل تأكيد”. ( DPA )