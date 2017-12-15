واشنطن ما تزال ترى فرصة لبيع مقاتلات لألمانيا

أعلن الجيش الأمريكي أنه ما زال يرى فرصة لإبرام صفقة لبيع مقاتلات أمريكية لألمانيا على الرغم من بيان صدر عن وزارة الدفاع في برلين هذا الأسبوع قال إنها تفكر أولا في شراء مقاتلات من طراز (يوروفايتر تايفون) لاستبدال أسطولها القديم المؤلف من 85 طائرة من مقاتلات (تورنيدو).

ونأت الوزارة، يوم الإثنين الماضي، بنفسها عن تصريحات أدلى بها الشهر الماضي رئيس أركان سلاح الجو الألماني الفريق كارل مولنر الذي قال إنه يفضل مقاتلات من طراز (أف-35) التي تصنعها شركة “لوكهيد مارتن” نظرا للمواصفات التي يريدها الجيش في أسطوله الجديد لشن ضربات جوية بعيدة المدى باستخدام طائرات لا تستطيع أنظمة الرادار كشفها.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية إنها لا تتفق مع مولنر في وجهة نظره وإنها ستبحث أولا في الخيارات الأوروبية قبل أن تبحث بدائل بين ثلاث مقاتلات أمريكية. وأوضحت الوزارة أن القرارات لن تتخذ قبل مراجعة شاملة لكل الخيارات، وفقا لـ”رويترز”.

ويتعين على واشنطن الرد على طلب رسمي من وزارة الدفاع الألمانية لتقديم معلومات عن المقاتلات محل الاهتمام بحلول 31 مارس آذار. والمقاتلات الأمريكية التي طلبت برلين معلومات عنها هي (إف-35) ومقاتلتان تصنعهما بوينغ وهما (إف-15) و(إف/إيه-18إي/إف سوبر هورنت). كما طلبت الوزارة معلومات عن (يوروفايتر).

وقالت الوزارة إن من المقرر أن يبدأ أسطول مقاتلات تورنيدو في الخروج من الخدمة في حدود عام 2030 وبالتالي فإن تقديم طلبات للشراء قد تتم خلال العقد المقبل.

وقال مسؤول عسكري أمريكي إن العملية لا تزال في بدايتها وأضاف “الولايات المتحدة على ثقة بأن الخيارات الأمريكية ستشكل منافسة قوية”. (SPUTNIK)