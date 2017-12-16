ألمانيا : الشرطة تبحث عن مجهولين اعتدوا على لاجئ سوري و أجبروه على خلع ملابسه على جسر وسط برد قارس !

ألمانيا : الشرطة تبحث عن مجهولين اعتدوا على لاجئ سوري و أجبروه على خلع ملابسه على جسر وسط برد قارس !

تعرض لاجئ سوري، الخميس، لاعتداء من قبل مجهولين أجبروه على خلع ملابسه على جسر، في مدينة لاندسبيرغ، جنوبي ألمانيا.

وقال موقع “كرايسبوته” الألماني المحلي، الخميس (14/12)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشاب السوري (18 عاماً) أخبر الشرطة أن المهاجمين هددوه، وطلبوا منه خلع ملابسه وحذائه، قبيل منتصف الليل، على جسر زانداور، على الرغم من درجات الحرارة المتدنية، قبل أن يقوموا بجرحه.

وأضاف الموقع أن أحد الشهود رأى الشاب عارياً على الجسر، بعد فترة وجيزة، ونقله إلى مركز الشرطة.

وبدأت الشرطة عملية البحث عن الجناة، واعتقلت أفغانياً يبلغ من العمر 23 عاماً، وسورياً يبلغ من العمر 19 عاماً، لكن المتهمين لم يقدما أية معلومات، بحسب الموقع.

وبعد التشاور مع المدعي العام، اضطرت الشرطة لإطلاق سراح المشتبه بهما.

وختم الموقع بالقول إن الشرطة تبحث عن شهود للحصول على معلومات تساعد في القبض على الفاعلين، وخصصت الرقم 081416120 من أجل التواصل معها.

المصدر : Kreisbote