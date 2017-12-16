أمريكا تتقمص دوراً عربياً و ” تندد و تستنكر ” عرقلة و مماطلة نظام بشار الأسد في جنيف

أمريكا تتقمص دوراً عربياً و ” تندد و تستنكر ” عرقلة و مماطلة نظام بشار الأسد في جنيف

نددت الولايات المتحدة الجمعة بـ”عرقلة ومماطلة النظام السوري” في محادثات السلام في جنيف، داعية من يدعم بشار الأسد إلى ممارسة “الضغوط” عليه.

وقد اختتمت الجولة الأخيرة من المفاوضات، الخميس، دون تقدم، واتهم مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا وفد النظام السوري بـ”عدم السعي فعليا لخوض حوار”.

وقالت هيذر نويرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، “نؤيد دعوة ستيفان دي ميستورا مؤيدي النظام إلى الضغط عليه لمشاركة الكاملة في مفاوضات ملموسة مع المعارضة في جنيف”.

كما أشادت بـ”المشاركة البناءة” للمعارضة السورية.

وكان وزير الخارجية ريكس تيلرسون طلب مباشرة من روسيا “التأكد من أن النظام سيشارك في المحادثات”.

وأضافت نويرت أن “الولايات المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى العمل بجد من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع″ محذرة من “مواجهة مزيد من العزلة وعدم استقرار دون نهاية في سوريا”. (DPA)