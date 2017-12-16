الإعلام الإيراني : أردوغان بلا مبدأ

نقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية شبه الرسمية نقلت عن مستشار المرشد علي خامنئي للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، قوله إن الأمريكيين موجودون في المنطقة “بدون دعوة رسمية من قبل الحكومات الشرعية ويسعون الى فرض الهيمنة عليها” داعيا إياهم إلى “مغادرة المنطقة شاءوا أم أبوا، فلا دليل يبرر وجودهم فيها” على حد قوله.

ووصف ولايتي الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل بالقول إنه كان بمثابة “شرارة في مخزن بارود من المشاعر وعقائد العالم الإسلامي؛” مضيفا: “الرؤساء السابقون في أمريكا لم يجرؤوا على نقل العاصمة إلى القدس. هذا الإجراء بحاجة إلى شخص لا يتسم بالحكمة في قراراته، وترامب ذات الشخص الذي أقدم على ذلك.”

صحيفة “كيهان” الإيرانية المقربة من التيارات المتشددة في البلاد خصصت مقالا افتتاحا حول اجتماع منظمة التعاون الإسلامي تحت عنوان “قمة اسطنبول مهزلة لا أكثر”، قائلة إن الشارع العربي والإسلامي “لم يعول يوما على الإطلاق على قرارات القمم العربية والإسلامية في التصدي للمؤامرات” وفق قولها.

وهاجمت الصحيفة المواقف السعودية، قبل أن تعود لمهاجمة القمة نفسها بالقول إنها “ليست مستثناة” من القمم السابقة، وأنه لم يكن من المتوقع منها “اتخاذ قرارات مهمة أو الخروج بنتائج جدية” تحسب لها أميركا أو إسرائيل أي حساب متابعة بالقول: “كل ما خرجت به (القمة) هي مجموعة شعارات ومضامين عامة.”

وسخرت الصحيفة – التي تعبر عن تيارات قريبة من النظام الإيراني – من تهديد القمة برفع القضية إلى مجلس الأمن، كما خصّت الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالانتقاد قائلة إن تصريحاته “النارية والعنيفة” قبل القمة بقطع العلاقات مع إسرائيل “لم يأبه لها أحد في المعمورة” وأن مواقفه ليس لها “الطابع الجدي أو المبدئي” ولم تنعكس تهديداته في القمة نفسها. (CNN)