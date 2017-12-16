البيت الأبيض يرى ” حائط المبكى ” كجزء من إسرائيل

قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحافيين، الجمعة، قبيل جولة يقوم بها نائب الرئيس مايك ينس إلى منطقة الشرق الأوسط إن الولايات المتحدة ترى الحائط الغربي (وهو الجدار الغربي للمسجد الأقصى وما يعرف أيضا باسم حائط البراق أو حائط المبكى) كجزء من اسرائيل في إطار اتفاق سلام نهائي بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال المسؤول الأمريكي “لا نستطيع أن نتصور أي موقف لن يكون فيه الحائط الغربي جزءا من إسرائيل”، وذلك بعد أن أثار الرئيس الأمريكي التوتر في المنطقة بسبب إعلانه في وقت سابق من الشهر الجاري أن القدس هي عاصمة اسرائيل.

ويعتبر الحائط موقعا مقدسا بالنسبة لليهود، ويسمونه “حائط المبكى” لأن صلواتهم عنده تأخذ شكل البكاء والنواح. وهو جزء من المنطقة الأكبر التي تعد النقطة المحورية للتوترات الدينية في القدس المعروفة باسم جبل الهيكل لليهود والحرم القدسي للمسلمين. ويقع الحائط الغربي في جزء من الأراضي التي استولت عليها اسرائيل في حرب عام 1967.

وقد يثير هذا التصعيد مزيدا من التوتر وسط غضب الفلسطينيين والعالم العربي الأوسع إزاء إعلان ترامب.

ومن المقرر أن يتوجه بنس إلى مصر واسرائيل وألمانيا اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.(DPA)