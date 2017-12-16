التحقيق مع قاض أمريكي بارز بعد ادعاءات بالتحرش الجنسي

ذكرت وسائل اعلام امريكية، في وقت متأخر ليلة الخميس، أن قاضياً أمريكياً بارزاً سيخضع للتحقيق، بعدما اتهمته ست نساء من موظفيه السابقين بالتحرش بهن جنسياً .

واتهمت النساء القاضي بالدائرة التاسعة أليكس كوزينسكي بانتهاج سلوك غير لائق معهن ، بما في ذلك دعوة اثنتين منهن لمشاهدة مواد إباحية على جهاز الكمبيوتر الخاص به، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأسبوع الماضي.

وفي بيان اوردته صحيفة “لوس انجليس تايمز″، قال رئيس الدائرة التاسعة سيدني ر. توماس إنه طلب اجراء تحقيق في الاتهامات “لضمان الثقة” في قدرة القضاء على ” تصحيح سوء السلوك”.

وطلب توماس من رئيس المحكمة العليا جون روبرتس نقل الشكوى إلى المجلس القضائي في دائرة اخرى للمراجعة و اتخاذ قرار.

لم يكشف توماس عما إذا كان قد تقدم أي شخص بشكوى رسمية ضد كوزينسكي، في إشارة إلى تقرير “واشنطن بوست”.

وقال توماس “في الماضي، عندما يتم نشر تقرير عن وقوع حوادث سوء سلوك في وسائل اعلام مطبوعة معتمدة ، فإننا نحدد الشكوى ونشرع في إجراء تحقيق”.(DPA)