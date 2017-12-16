السويد تحتج على إعدام أحد مواطنيها في العراق

السويد تحتج على إعدام أحد مواطنيها في العراق

استدعت وزارة الخارجية السويدية، الجمعة، سفير بغداد لدى ستوكهولم احتجاجا على إعدام مواطن سويدي في العراق، على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب،

ونقلت وكالة الأنباء السويدية (TT) عن مساعد وزير الخارجية السويدي باترك نيلسون قوله : “لقد قمنا بمجهود قنصلي مكثف منذ أن علمنا بهذا الأمر، قدمنا احتجاجا على حكم الإعدام”.

وسيتابع رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين الأمر مع المسؤولين العراقيين، حسب وسائل إعلام سويدية.

وقالت السفارة السويدية في العراق أنها ستسلم أيضا احتجاجا لدى الخارجية العراقية.

وأعدم المواطن السويدي الذي يحمل أيضا الجنسية العراقية ويبلغ من العمر 60 عاما الخميس ضمن 38 شخصا أدينوا بالإرهاب في العراق.

وهذه هي عملية الإعدام الأكبر التي يجريها العراق منذ أشهر، بعد أن نفذ حكم الإعدام في تشرين الأول/ سبتمبر الماضي بحق 42 شخصا.

وأدانت الأمم المتحدة عمليات الإعدام في العراق وطالبت بغداد بـ”الوقف الفوري” لهذه العقوبة. (alhurra)