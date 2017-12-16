السيستاني يدعو لإدماج من شاركوا في الحرب على داعش في المنظومة الأمنية

السيستاني يدعو لإدماج من شاركوا في الحرب على داعش في المنظومة الأمنية

قال آية الله علي السيستاني المرجعية الدينية لدى الشيعة في العراق، إنه يجب إدماج المقاتلين الذين شاركوا في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية في الهيئات الأمنية التابعة للدولة.

وقال السيستاني في رسالة وجهها خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء عبر أحد ممثليه إن كل السلاح يجب أن يكون تحت سيطرة الدولة.

وجاء في الرسالة “المنظومة الأمنية يجب أن تدعم بالمقاتلين الذين شاركوا بالحرب ضد داعش وحصر السلاح بيد الدولة”.(REUTERS)