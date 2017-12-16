بالفيديو .. انتحار جماعي لقطيع غزلان من فوق جسر في أمريكا

في مشهد مريع ومؤسف، أظهر تسجيل مصور مجموعة من الغزلان تقفز من فوق جسر شاهق الارتفاع على مرأى من مستخدمي الطريق السريع الذي يقع في اطراف ولاية #ميتشيغان الأمريكية.

وقالت كاثرين فيرهوسن بأنها كانت تعبر هي وزوجها بسيارتهما جسراً شاهق الارتفاع، عندما فوجئت بمجموعة من الغزلان تمر بسرعة من أمام السيارة الأمر الذي اضطرها إلى تخفيف السرعة للسماح للغزلان بالمرور، بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية، إلا أن الغزلان الأربعة عبرت الطريق بسرعة فائقة وقفزت من فوق الجسر واحداً تلو الآخر وسط دهشة كاثرين وزوجها.

ونشرت كاثرين بنشر مقطع الفيديو على صفحتها على فيسبوك، بالإضافة إلى صورة للغزلان بعد أن استقرت في أسفل الطريق جثثاً هامدة.