برشلونة يعقد جلسة سرية مع وكيل مسعود أوزيل

أفادت صحيفة كاتالونية أنّ نادي برشلونة الإسباني يواصل مساعيه لضم اللاعب الدولي الألماني مسعود أوزيل في “الميركاتو” الشتوي القادم مستغلاً في ذلك عدم تجديد عقده مع ناديه الحالي آرسنال الإنكليزي الذي سينتهي في يونيو 2018.

وذكرت صحيفة “سبورت” المقربة من نادي برشلونة، أنّ ادارة الفريق الكاتالوني تريد استغلال موقف اللاعب الشائك، والتعاقد معه بمقابل ضئيل في يناير القادم، كخيار بديل للبرازيلي فيليب كوتينيو، نجم نادي ليفربول الإنكليزي الذي سيكلف النادي أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت ذات الصحيفة الكاتالونية أنّ مسؤولي فريق برشلونة عقدوا محادثات سرية مع إيركوت سوغوت، وكيل أعمال اللاعب مسعود أوزيل، في الأيام القليلة الماضية ، لمناقشة التفاصيل الخاصة بضم النجم الألماني وكيفية إقناع أرسنال بالتخلي عن خدماته في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفق ما نقلت صحيفة إيلاف، و يأتي تقرير “سبورت” بالموازاة مع تقارير بريطانية تحدثت عن تفضيل أوزيل البقاء في الدوري الإنكليزي الممتاز والاكتفاء بتغيير الأجواء بالانتقال إلى نادي مانشستر يونايتد.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنّ اللاعب ذو الأصول التركية يفضل لم الشمل مع جوزيه مورينيو، في مانشستر يونايتد، حيث سبق وأن عمل مع المدرب البرتغالي في نادي ريال مدريد الإسباني.

وسينتهي العقد الحالي لأوزيل مع آرسنال، نهاية الموسم الجاري، وتعثرت مفاوضات التجديد بين الطرفين بسبب رغبة اللاعب في الحصول على راتب أسبوعي بـ300 ألف جنيه إسترليني.