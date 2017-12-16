خارجية النظام تعليقاً على جولة الفشل الأخيرة في جنيف : بيان الرياض هو السبب .. ” قوة العدوان ” لا تريد استقرار سوريا

خارجية النظام تعليقاً على جولة الفشل الأخيرة في جنيف : بيان الرياض هو السبب .. ” قوة العدوان ” لا تريد استقرار سوريا

أدان النظام السوري، الجمعة، ما وصفته بادعاءات المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوري ستيفان دي ميستورا ووزارة الخارجية الفرنسية والتي تتهم النظام بالمسؤولية عن عدم إحراز تقدم في الجولة الأخيرة بجنيف.

وأكد مصدر في خارجية النظام، بحسب وكالة الأنباء الرسمية “سانا”، أن “هذه الادعاءات تبين بوضوح استمرار جوقة المعادين لسوريا في حملات التضليل والكذب التي اعتادوا عليها منذ بدء العدوان الذي كان ثمنه الكثير من دماء السوريين”.

وأضاف المصدر “لقد تعاطت سوريا دائما بكل الإيجابية مع كل الجهود الصادقة للخروج من الأزمة الراهنة وانخرط وفد الجمهورية العربية السورية بشكل جدي في جلسات هذه الجولة، وكان يحدوه الأمل بأن تكون هذه الجولة منطلقا للوصول إلى نتائج إيجابية إلا أن بيان الرياض والمواقف المسبقة التي تضمنها كذب كل التوقعات، وتمت صياغته لهدف واحد ووحيد وهو التعطيل وإفشال هذه الجولة وذلك لأن قوى العدوان على سوريا وأدواتها غير معنيين البتة باستقرار الأوضاع فيها”.

وأكد المصدر أنه على الجميع أن يدرك أن عملية جنيف هي حوار سوري سوري وبقيادة سورية وعلى المبعوث الخاص إدراك ذلك تماما، وأن يسعى إلى إزالة العراقيل التي تضعها الدول والجهات المشغلة للأطراف الأخرى في جنيف والتحلي بالنزاهة والموضوعية، وذلك من أجل الوصول إلى نتائج تضع حدا للأزمة الراهنة. (DPA)