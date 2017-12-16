دروغبا : محمد صلاح قد يصبح أحد نجوم كأس العالم 2018

أثنى نجم منتخب #ساحل_العاج ونادي #تشيلسي السابق، #ديديه_دروغبا ، على المتوج حديثا بجائزة “بي بي سي” لأفضل لاعب أفريقي، محمد صلاح، وقال إنه يتطور باستمرار وسيصبح قائدا في فريقه.

وقال دروغبا، الذي فاز بجائزة بي بي سي عام 2009، إن صلاح تحسن منذ كان معه في تشيلسي عام 2014، “وسيكون قائدا في منتخب بلاده وفي فريق ليفربول أيضا”.

وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية: “أقول ذلك بالنظر إلى طريقة احتفاله بتسجيل الأهداف، فهو لا يبالغ في الاحتفال ويكتفي بإخراج لسانه ليقول، نعم أنا”.

ويتوقع قائد منتخب ساحل العاج السابق أن يستفيد “المنتخب المصري من تجربة صلاح وريادته في نهائيات كأس العالم بروسيا، فلديه فرصة اللعب في منافسات عالمية تسمح له بأن يكون من بين أحسن اللاعبين في أوروبا”.

وقال إن صلاح قد “يصبح لاعبا رائعا و أحد نجوم بطولة كأس العالم” 2018 إذا لعب فريقه كله بالمستوى المنشود.

ويلعب دروغبا حاليا في فريق فينيكس في الدرجة الثانية الأمريكية، الذي هو أيضا مالكه، وأعجب بمهارات صلاح، ومن بينها المراوغة والقوة وتسجيل الأهداف.

يذكر أنه كان يتلقى رسائل نصية من صلاح يقول فيها: “لم أعد أسجل، لست أدري لماذا”، فيجيبه: “لا تقلق القضية مسألة وقت وثقة في النفس”.

ويرى نجم تشيلسي السابق أن صلاح تحسن كثيرا مع مرور السنوات، “فكان عليه أن يذهب إلى إيطاليا ثم يعود إلى إنكلترا ليثبت أنه اللاعب الجيد الذي كنا دائما نثق فيه، ويعتقد أنه ما حققه مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم، جعله يستحق التتويج بالجائزة عن جدارة.

وقد فاز صلاح بجائزة بي بي سي في تصويت شارك فيه الجمهور وتقدم على بيير إمريك أوباميانغ، وساديو ماني وفيكتور موزيس، وناب كايتا.