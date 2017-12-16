دييغو سيميوني : إذا أراد غريزمان الرحيل فلن أقف في طريقه

قال المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الأرجنتيني #دييغو_سيميوني ، إنه يعلم أن مهاجم فريقه، الفرنسي #أنطوان_غريزمان يحتاج لمواصلة التطور، مشيراً إلى أنه لن يقف في طريقه إذا أراد الرحيل عن “الروخيبلانكوس”.

ونشرت صحيفة ليكيب الفرنسية الجزء الثاني من مقابلة تتآلف من 3 أجزاء أجرتها مع سيميوني، إذ تحدث “التشولو” عن غريزمان ومستقبله مع الفريق.

وقال مدرب الأتلتي: “بالتأكيد يمكن أن يرحل يوماً ما، تماماً كما فعل من قبل دييغو كوستا أو أردا توران، لست شخصاً جاحداً”.

وأضاف: “أحب أن أرى لاعبي يتطورون وإذا جائني واحد منهم وقال لي إن أمامه فرصة فريدة للعب في فريق بعينه.. إذا كان قد فعل كل ما بوسعه من أجلي كما فعل غريزمان، سأقول له لا يوجد مشكلة، أعلم أنه يحتاج للتطور”. ( EFE )