دييغو مارادونا يسخر من كريستيانو رونالدو

سخر أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، #دييغو_أرماندو_مارادونا ، من تصريحات النجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو ، التي اعتبر فيها نفسه “الأفضل في التاريخ”.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة “آس” في الإمارات أثناء القيام بعمله كمدرب لفريق الفجيرة الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية بالبلد العربي، قال مارادونا ضاحكاً: “قولوا له ألا يمزح”، وذلك عن وصف كريستيانو لنفسه عقب فوزه بجائزة الكرة الذهبية للمرة الخامسة في مسيرته.

وحين سأله المحاور: “إذا كان كريستيانو الأفضل في التاريخ فماذا تكون أنت”، أضاف مارادونا: “لذلك أقول، قولوا له ألا يمزح”، معتبراً أن “الأفضل بالنسبة له قد يكون نجم “الملكي” الراحل ألفريدو دي ستيفانو أو الهولندي يوهان كرويف، نجم برشلونة الراحل أيضاً”.

وعلى الرغم من ذلك، أكد أسطورة “راقصي التانغو” أن “كريستيانو يعد لاعباً رائعاً، مشيراً إلى أن ما يميزه هو أنه حين يحتاج إليه الفريق، فإنه يلبي، وأكد أنه لا يوجد الكثير من اللاعبين الذين يتمتعون بهذه الميزة منذ كرويف”.

ورداً على سؤاله ما إذا كان يرى ريال مدريد أفضل فريق حالياً، قال: “لا أعتقد ذلك.. ولا أعتقد أن الريال يعيش أفضل لحظاته حالياً ولا البرسا أيضاً”، موضحاً أن “برشلونة يفوز بمعاناة”.

أما جناح “الملكي”، الويلزي غاريث بيل، فطالب مارادونا الريال ببيعه أو “إهدائه مجاناً”، بينما دافع عن دور الفرنسي كريم بنزيما بين صفوف “الميرينغي”، معتبرا أن “هناك لاعبين يتركز دورهم على إرهاق مدافعي الخصم كي يتمكن أخرون من تسجيل الأهداف”.

وعن نجم البرسا الحالي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وما ينقصه مقارنة به قال مارادونا: “إنها أمور لا تُشترى، هذه أشياء تنبع من الداخل، ميسي لا يستطيع التحدث مع 20 لاعباً ليحفزهم كما أفعل أنا هنا، لو كان مكاني لكان تحدث بخجل واكتفى بقول ‘هل لديكم أسئلة يا شباب؟'”. ( EFE )