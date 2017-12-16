روسيا : أمريكا تستخدم مخيمات اللاجئين في الحسكة لـ ” تدريب مسلحين “

أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، السبت، عن إنشاء تشكيلات مسلحة جديدة تسمى “الجيش السوري الجديد” بالقرب من مخيم اللاجئين بمحافظة الحسكة، بإشراف مدربين من الوحدات الخاصة الأمريكية.

وقال مركز المصالحة في بيان: “بإشراف مدربين من الوحدات الخاصة الأمريكية يتم من بقايا المجموعات المسلحة المتفرقة تشكيل وحدات مسلحة جديدة تسمى (الجيش السوري الجديد) في مركز التدريب بالقرب من مخيم اللاجئين بمحافظة الحسكة”، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وصرح مركز المصالحة الروسي في بيان أن قوات التحالف كانت تستخدم مخيمات للاجئيين لتدريب مسلحين.

واضاف “وفقا لمعلومات السكان المحليين العائدين إلى المناطق المحررة من داعش، استخدم “التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، مخيم اللاجئين بمحافظة الحسكة لأكثر من نصف عام كقاعدة لتدريب المسلحين الذين يتدفقون الى هناك من مناطق مختلفة من سوريا”.(DPA)