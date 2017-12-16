سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية السبت 16 \ 12 \ 2017

سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية السبت 16 \ 12 \ 2017

سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة_السورية السبت 16 \ 12 \ 2017

الأسعار هي المتداولة في السوق السوداء، وهي الأصح، على عكس الأسعار الوهمية التي ينشرها “المصرف المركزي”.

قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة.

شراء مبيع غرام الذهب عيار 21 15300 الدولار 425 428 اليورو 483 487 الليرة التركية 101 103 الدرهم الإماراتي 113 114 الليرة اللبنانية 0.284 0.285 الريال السعودي 111 112 الدينار الأردني 574 577

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