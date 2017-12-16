سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية السبت 16 \ 12 \ 2017

16 ديسمبر، 2017
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سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة_السورية السبت 16 \ 12 \ 2017

الأسعار هي المتداولة في السوق السوداء، وهي الأصح، على عكس الأسعار الوهمية التي ينشرها “المصرف المركزي”.

قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة.

شراء مبيع
غرام الذهب عيار 21 15300
الدولار
425
 428
اليورو
483
 487
الليرة التركية 101 103
الدرهم الإماراتي 113 114
الليرة اللبنانية 0.284 0.285
الريال السعودي 111 112
الدينار الأردني 574 577

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