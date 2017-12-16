قائد الحرس الثوري : سنشهد قريباً انتصار اليمن

قال قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري، الخميس، “إن شاء الله سنشهد في المستقبل القريب انتصار اليمن”.

وأضاف جعفري خلال كلمة له: “شهدنا على مدى العقدين الأخيرين انتصارات متلاحقة لجبهة المقاومة وهزيمة أعداء الثورة الإسلامية في جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط”.

وأشار إلى أن “جميع هذه المؤامرات التي يقف وراءها الأمريكيون والصهاينة والسعوديون وبعض دول المنطقة، قد أحبطت”، وتابع: “روح مقارعة الاستكبار هي أهم مبادئ الثورة الإسلامية، وإن الالتزام بها بالكامل كان السبب وراء هزيمة الاستكبار”.

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني: “شهدنا هزيمة الاستكبار لأننا طبقنا هذا المبدأ تحت راية المرشد الأعلى، وهذا لم يقتصر على الشعب الإيراني بل إن شعوب المنطقة أيضا تسعى لتطبيق هذا المبدأ”.

وأضاف: “حققنا إنجازات متقدمة في المجال الأمني والدفاعي لكننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود في الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”.

وشدد على أن بلاده “تجاوزت التهديدات الدفاعية والأمنية، لكن بالطبع هذه التهديدات لا تزال موجودة لكننا نتجاوزها بكل سهولة لأننا تجاوزنا أصعب التهديدات والفتن الداخلية ويمكننا القول اليوم بأن أبسط التهديدات التي نتعرض لها هي الأمنية والدفاعية”. (RT)