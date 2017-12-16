تركيا : مجهول يتحرش بسيدة سورية في وضح النهار و مارة يكتفون بمشاهدته و هو يهددها بسلاح ! ( فيديو )

أظهر مقطع مصور، انتشر على نحو واسع في تركيا، شخصاً يتحرش بامرأة سورية حامل، ويشهر في وجهها، وأطفالها، السلاح، وسط أحد شوارع محافظة دياربكر، دون أي تدخل من المواطنين الأتراك، الذين اكتفوا بالمشاهدة وحسب.

قناة “سي إن إن تورك” قالت، الخميس، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المقطع المصور، تم تسجيله يوم الإثنين، والتقطته كاميرا أحد المحلات التجارية، بشارع “يوسف إسلام”، بحي “5 نيسان”، ويظهر فيه قيام شخص، لم يتم تحديد جنسيته، بملاحقة الحامل السورية (إ.خ 23 سنة)، والتي كانت تسير برفقة طفليها، قبل أن يتحرش بها.

وعندما حاولت السورية ردع المتحرش، أخرج سلاحاً، وشهره بوجهها وأطفالها، كما قام بركلها، قبل أن يبتعد عن المكان، دون أي ردة فعل من المواطنين الأتراك، ممن كانوا بالقرب منهم، حيث اكتفوا بالمشاهدة.

وتبحث الشرطة الآن عن المتحرش، بعد أن تقدمت الحامل السورية بشكوى، بحسب القناة.

وقالت السيدة السورية تعليقاً على ما تعرضت له: “لم يتبقى دين أو إيمان، كيف من الممكن أن يتحرش بسيدة حامل، تسير برفقة أطفالها، أشعر بالاحراج لتعرضي لمثل هذا الاعتداء اللاإنساني، كما أنني أشعر بالخوف في كل مرة أخرج بها من المنزل، بعد تلك الحادثة”.

وأضافت: “من الآن وصاعداً سيقوم زوجي بإيصال الأولاد صباحاً إلى المدرسة، قبل ذهابه إلى العمل، وسأضطر للذهاب لإعادتهم إلى المنزل، وقلبي ممتلئ بالخوف، أشعر بالقلق، وأود أن تعتقله الشرطة في أقرب وقت ممكن”.

وقالت مديرية الأسرة والسياسات الاجتماعية، بمدينة ديار بكر، إنها ستقدم دعماً نفسياً لأفراد الأسرة.