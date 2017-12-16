مسافر يجبر طائرة أمريكية على الهبوط بعد قيامه بـ ” عض ” الركاب

اضطرت طائرة ركاب تابعة لشركة #جيت_بلو للطيران، للهبوط بعد إقلاعها بوقت قصير، بعد أن بدأ أحد الركاب في عضّ وضرب الركاب اللآخرين.

وبدأت الأحداث أثناء تحليق الطائرة فوق ولاية يوتا، عندما فوجئ الركاب برجل يعض الركاب الجالسين إلى جانبه، وضرب آخرين.

وبطلب من طاقم الطائرة، قام أطباء صادف وجودهم على متن الرحلة بفحص الرجل الذي لم يتوانى في مهاجمتهم وتوجيه اللكمات والركلات إليهم، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وعندما فقد الجميع السيطرة على الرجل، تدخل أحد الركاب وأمسك بذراعي الرجل من الخلف حتى وصل أفراد الطاقم وشدوا وثاقه.

وقال ناطق باسم شركة جيت بلو للطيران بأن الطائرة أكملت رحلتها إلى نيويورك بعدما عادت أدراجها إلى مدينة لوس أنجليس، وقبضت عليه الشرطة، وفق صحيفة ميرور البريطانية.