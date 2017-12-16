مضيفو الطيران يشيرون إلى الركاب الجذابين بـ ” رموز سرية “

كشف مضيف طيران سابق أن طاقم المقصورة يستخدم رموزا سرية للإشارة إلى الركاب الأكثر جاذبية.

وقال جيمس، الذي عمل مضيف طيران لمدة سبع سنوات، في حديث له في برنامج إذاعي أسترالي يدعى “Kyle & Jackie O”، إن طاقم الطائرة يختار عادة الركاب الذين يتمتعون بأفضل مظهر على متن الطائرة.

وأضاف أنه أثناء العمل في المقصورة، لا يمكن قول عبارات واضحة حيث يجب أن يكون الموضوع خفيا، وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم، وأوضح قائلا: “لأن الجميع يعرفون أرقام مقاعدهم، فنحن سنقول أشياء من قبيل: أنا أفكر في البقاء 7 أيام في أمريكا، في إشارة إلى المقعد 7A، كما يمكن أن أقول: سأمضي 6 أيام في الدنمارك، وغير ذلك”.

وأشار جيمس إلى أن هناك طرقا أيضا للتعامل مع العملاء الأقل تفضيلا، موضحا: “إذا قال لك أحد مضيفي الطيران، سأعود إلى الوراء، فذلك يعني: نحن لا نحبك.. وبعد ذلك ستُنسى”.

وبالإضافة إلى هذه الرموز السرية بين المضيفين، فقد أفصح مضيفون آخرون مؤخرا عن بعض النصائح التي يمكن من خلالها التمتع بأفضل خدمة على متن الرحلة، والتي تتمثل أساسا في اختيار مقعد إما في الأمام أو الخلف، حيث يعتبر المقعد A1 واحدا من الخيارات الأفضل.