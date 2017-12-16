نادي برشلونة يحقق حلم فتاة سورية لاجئة في ألمانيا ( فيديو )

فاجأت إدارة نادي برشلونة فتاة سورية لاجئة في ألمانيا بتحقيق حلمها بلقاء لاعبي فريقها المفضل، وذلك بعد أن عملت على إرسال حافلة إلى كولونيا لتقلها إلى العاصمة الكتالونية.

ونشر النادي مقطع فيديو يلخص رحلة الفتاة المقعدة نوجين مصطفى من كولونيا إلى برشلونة، حيث التقت في الكامب نو نجوم الفريق الكتالوني، وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

نوجين مصطفى التي اشتهرت بعد تغطية وسائل الإعلام لرحلة لجوئها الشاقة، وإصرارها على تحقيق أهدافها رغم إعاقتها، قال النادي عنها إنها “ألهمت حملة برشلونة الخاصة لاحتفالات عيد الميلاد”.

وحين وصلت الفتاة، وهي كردية سورية تبلغ من العمر 18 عاما، إلى الكامب نو، استقبلها ميسي الذي التقط معها صورا تذكارية، قبل أن تلتقي لاعبين آخرين، بينهم أندريس إنييستا وجيرار بيكيه وتيرشتيغن. (SKYNEWS – Aljazeera)