CNBC : هذا ما سيحدث إن اتحدت الدول العربية و أصبحت ” دولة العرب الكبرى ” ( فيديو )

16 ديسمبر، 2017
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CNBC : هذا ما سيحدث إن اتحدت الدول العربية و أصبحت ” دولة العرب الكبرى ” ( فيديو )

– أكبر قوة عكرية في العالم متفوقة على الصين وأمريكا

– 2.6 مليون جندي في الخدمة

– تتحكم في نحو 25% من انتاج النفط العالمي .. 25 مليون برميل يومياً

– تحت أراضيها ما يوازي 65 % من احتياطات النفط لمنظمة أوبك

– 30 % من إجمالي احتياطات الغاز الطبيعي العالمي

– اقتصادها الثامن عالمياً 2.5 تريليون دولار

– تعداد سكانها الثالث عالمياً بعد الصين و الهند .. 411 مليون نسمة

– مساحة أراضيها الثانية عالمياً بعد روسيا .. 13.5 مليون كيلو متر مربع

– تتحكم في طرق التجارة العالمية بين أوروبا وآسيا

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15 رأي على “CNBC : هذا ما سيحدث إن اتحدت الدول العربية و أصبحت ” دولة العرب الكبرى ” ( فيديو )”

  1. من يريد توحيد العرب سيتم محاربته و وصفه بالخوارج و ربما سيعتبر ارهابي معاد للشعور الوطني للدول العربتشية, على كل حال وفق صفقة القرن سيكون هناك بعد عشر سنوات دولة واحدة قوية موحدة اسمها اسرائيل و من حولها دويلات يتجاوز ربما عددها المئتين بعدد الورثه من أبناء و احفاد الحكام العربتشه و الزردشت.

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  2. ايه عظيم .. وشو كمان ؟ تعتمد على الدول المتحضرة لاستخراج النفط .. وللاعمار .. والتكنولوجيا .. وتصفية مياه الشرب . والادوية والاجهزة الطبية .. والاعلام .. والاتصالات وووو.. وغير قادرة على ادارة الثروات الداخلية .. تكبير ..

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  3. هذا هو الحلم العربي الذي وأدته ديكتاتورية الرؤساء العرب الخونة .. لكن هذا الحلم لا بد أن يصبح حقيقة حين تنتصر الحرية والعدالة والحق .. ثورتنا مستمرة ضد كل الخونة القابعين على رؤوس الشعب العربي ..

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  4. الأكذوبة البعثية للقومية العربية أثبتت فشلها. فلم يثبت التاريخ فقط جنون و انعدام هذه الفكرة بل الواقع والحياة المعاصرة ! فمجموعة أمم وحدها السيف ثم الدين ثم اللغة ستبقى أمم مختلفة ولن تتحد فلكلّ منها ماهيتها و خصائصها وبيئتها ! فحبذا لو نفتخر بتاريخ سوريا العظيم ونعمل على استخراج هيكلها المدفون ونجعل الانسان السوري قضيتنا الكبرى خير من أن نتحد مع مجموعة أمم تعيسة وفاشلة وغير منتجة !

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  10. السبيل الى الوحده العربيه هو القضاء على جميع الانظمه العربيه رؤوساء و حكومات و جعلهم في مزابل التاريخ

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  13. لا يمكن آن تقوم لدولة العرب قائمة
    لا ن بعض الدول تابع للغرب وبعضها للشمال وبعضها للشرق اما الجنوب فحدث ولا حرج!

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  14. لو عاد المستعربون عن استعرابهم ! لما بقي لدينا مشكلة الاقليات الاعرابية في الشرق الاوسط و شمال افريقيا !

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