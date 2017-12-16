CNBC : هذا ما سيحدث إن اتحدت الدول العربية و أصبحت ” دولة العرب الكبرى ” ( فيديو )
CNBC : هذا ما سيحدث إن اتحدت الدول العربية و أصبحت ” دولة العرب الكبرى ” ( فيديو )
– أكبر قوة عكرية في العالم متفوقة على الصين وأمريكا
– 2.6 مليون جندي في الخدمة
– تتحكم في نحو 25% من انتاج النفط العالمي .. 25 مليون برميل يومياً
– تحت أراضيها ما يوازي 65 % من احتياطات النفط لمنظمة أوبك
– 30 % من إجمالي احتياطات الغاز الطبيعي العالمي
– اقتصادها الثامن عالمياً 2.5 تريليون دولار
– تعداد سكانها الثالث عالمياً بعد الصين و الهند .. 411 مليون نسمة
– مساحة أراضيها الثانية عالمياً بعد روسيا .. 13.5 مليون كيلو متر مربع
– تتحكم في طرق التجارة العالمية بين أوروبا وآسيا