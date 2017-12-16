CNBC : هذا ما سيحدث إن اتحدت الدول العربية و أصبحت ” دولة العرب الكبرى ” ( فيديو )

CNBC : هذا ما سيحدث إن اتحدت الدول العربية و أصبحت ” دولة العرب الكبرى ” ( فيديو )

CNBC : هذا ما سيحدث إن اتحدت الدول العربية و أصبحت ” دولة العرب الكبرى ” ( فيديو )

– أكبر قوة عكرية في العالم متفوقة على الصين وأمريكا

– 2.6 مليون جندي في الخدمة

– تتحكم في نحو 25% من انتاج النفط العالمي .. 25 مليون برميل يومياً

– تحت أراضيها ما يوازي 65 % من احتياطات النفط لمنظمة أوبك

– 30 % من إجمالي احتياطات الغاز الطبيعي العالمي

– اقتصادها الثامن عالمياً 2.5 تريليون دولار

– تعداد سكانها الثالث عالمياً بعد الصين و الهند .. 411 مليون نسمة

– مساحة أراضيها الثانية عالمياً بعد روسيا .. 13.5 مليون كيلو متر مربع

– تتحكم في طرق التجارة العالمية بين أوروبا وآسيا