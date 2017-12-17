أردوغان : ما حصل في الرقة ” مسرحية ” .. و سنطهر هذه المدن الخمسة من ” الإرهابيين “

17 ديسمبر، 2017
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قال الرئيس رجب طيب أردوغان، الأحد، إن بلاده تتخذ الخطوات اللازمة واحدة تلو الأخرى من أجل إجهاض المؤامرة الرامية لإعادة تشكيل المنطقة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان أمام حشد خلال حفل افتتاح مجموعة مشاريع خدمية في ولاية قرمان جنوبي تركيا.

وأكّد الرئيس التركي أن الحوادث التي تجري في محيط تركيا ليست بمعزل عن بعضها البعض.

وبيّن أن هدف مجزرة الإنسانية والحضارة في سوريا هو نفسه هدف الظلم غير المنقطع والخطوات الاستفزازية في القدس.

وأوضح أردوغان أن “هناك قوى تسعى لإعادة تشكيل هذه المنطقة العريقة التي تضم تركيا، بمساعدة بعض أنظمتها فيما تلعب المنظمات الإرهابية الدور الأكثر دموية في هذه اللعبة المتوحشة التي كشفناها واتخذنا خطوات لإجهاضها”.

وشدّد على أن عملية “درع الفرات” هي واحدة من الخطوات الرامية لإجهاض المؤامرة.

وقال أردوغان إن المسرحية التي جرت في محافظة الرقة “أكّدت بما لا يدع مجالا للشك أنّ تنظيمي داعش و ب ي د وجهان لعملة واحدة؛ فالتعليمات لأحدهما بالفرار والآخر بالسيطرة صدرت من جهة واحدة”.

وأضاف أن “العملية التي تقوم بها تركيا حاليًا في محافظة إدلب السورية، مع روسيا وإيران، هي أيضًا من بين تلك الخطوات، وكذلك الاعتراف بالقدس عاصمة لفلسطين خلال قمة الزعماء في منظمة التعاون الإسلامي”.

وقال الرئيس التركي إن بلاده عازمة، في إطار تلك الخطوات، على “تطهير كل من المدن السورية عفرين ومنبج وتل أبيض ورأس العين والقامشلي من الإرهابيين”.

وتابع: “لن نسمح بتأسيس أعشاش إرهابية بجوار حدودنا، كما أننا لن نتغاضى عن المضايقات والاعتداءات التي تتعرض لها جميع بلداتنا المقدسة، وفي مقدمتها القدس”.

كما أشار إلى أن تركيا ستحول دون تحقق أهداف الإرهابيين الذين دلّلتهم وسلّحتهم وحرّضتهم أطراف تدّعي أنها حليفة. (ANADOLU)

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23 رأي على “أردوغان : ما حصل في الرقة ” مسرحية ” .. و سنطهر هذه المدن الخمسة من ” الإرهابيين “”

  1. روح بلط البحر يا اكبر ارهابي تتباكا على القدس وانت و دولتك اكبر حليف للصهاينة في المنطقة

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    1. خليلي المقاوم تبعك اللي قاعد في قصر المهاجرين واللي ما بقي حدا وانتهك عرضه بنص بيته…

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    2. و هل يعتبر من يرفع أعلام دولة الاحتلال و يتغنى بالاخوة معها و يلمز بالتعاون بين الكيانين ذوي الطبيعة الواحدة و الوضع الواحد… أليس بحليف.

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    3. تركيا اسقطت طائرة روسية مباشرةً لمجرد اقترابها من الاجواء على عكس نظام المماتعة الذي تسمتع به الطائرات الصهيونية كل ليلة

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    4. يا زاخو اقل شيئ اردغان يساعد الشعب السوري من ولاكن الاكراد في سوري يقتلون الشعب السوري

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  2. قصدك الاكراد ارهابيين ؟ ليه ؟؟ اش عملوا غير انهم مارضيوا يصيروا اتراك او سوريين او اي شئ تاني غير اكراد ؟ المشكلة انو تعريف الارهاب بالمنطقة عندنا ماالو مقاييس .. ياللي ما بيعجبك بيصير ارهابي ولو كان قديس .. وياللي بيعجبك بصير شريف مكة ولو كان بن لادن .. خلصونا .. مكفرين ومخونين .. هي شغلتكون .. والمقاييس بتتنوع بتنوع الاشخاص.

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    1. مع تقديري لموقفك بس هو ما حكى على الأكراد، مشكلته متل مشكلة ٩٠٪‏ من السوريين مع الحزب العلوي الشيعي، في ملايين التكراد اللي يصوتوا لأردوغان و حزبه كل انتخابات.

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  5. اصلا هذا المنافق جزء من المخطط الكبير الذي تقوم به الماسونية العالمية ولاتصدقوا ابداااااا ان هؤلاء الضباع يتركون احدا يقف بوجههم او يعاندهم ! كما وصفهم الله سيعلون في الارض علوا كبيرا ثم يأتي انتقام الله منهم .. اليهود يستخدمون اردوغان الكاذب المنافق والمجرم الاسد ومخنث الاردن والديوث السيسي ومهابيل الخليج ومنافقيهم و و و و .. ليصلوا الى مخططهم بالسيطرة على الارض كلها ليخرج ملكهم المنتظر الدجال .. وسيخرج قريبا ان شاء الله لانه خروجه هو نهايتهم اجمعين بعون الله وبزوغ فجر جديد ..

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  6. المفروض تركيا تعمل ميليشيات تابعة الها لإزعاج كافة الدول الحقيرة المتآمرة على المسلمين

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  7. انشاء الله
    ما خلصنا من صور المقبور جابولنا صور كلبه!؟
    متل ما كان المعلم تبعهم كلب حافظ هدول كلاب بشار. و الهدف دائماً تركيا.

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  8. شو ما كفاك ٢٠ مليار دولار يلي شفطون بدل ماتصرفون على اللاجئين السوريين المعتريين بتركيا لك حاجة تعوي مثل الكلب من أول الحرب لما لجؤوا السوريين عتركيا تم أغتصاب النساء السوريات وهم بعد في المخيمات التركية والله يخليك إذا مفكر حالك مخلص العالم العربي والأسلامي روح دور على ناس هبل متلك لو كان بدك تساعد كنت ساعدت بس لما شفت الأكراد فزوا وقوي عصهم خفت وصرت تحكي وتفعل وتركض يمين وشمال منافق أنت .الشعب المصري عرفوا حقيقتكم ونحن ذقنا منكم الآمرين الظاهر نهايتك وخيمة ماناك أحسن من صدام والقذافي .الله يهديك عقلك براسك بتعرف خلاصك.

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  9. منافق كذاب …………..
    الكلام كثير والفعل الحقيقي عكس ذلك أنت من جماعة الأخوان المنافقين همكم مصلحتكم وفقط وانت أول من تاجر بالشعب السوري وبعت حلب وسوف تبيع أدلب قريبا ماتطبخه روسيا انت شريك فيه والثمن نائب للرئاسة من الأخوان المنافقين والأيام قادمة ستثبت ذلك وستثبت أنك لن تنجح في بيع أدلب وسوف يتحالف أهل ادلب الشرفاء مع الأكراد ان شاء الله ويذيقون قواتك وقوات الروس والشيعه العلقم والموت أن شاء الله .

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  10. نعم صدقتك القدس خط احمر
    وانت من اوائل من بارك لليهود على القدس
    يالله وين طبالتك

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    1. القدس عربية اولا و مسيحية إسلامية ثانياً، يعني مش تركية، الزلمة ما طبل ٦٠ سنة باسم القدس و نهب مآت المليارات من فقر شعبه ولا حمى حدود اليهود ولا قتل و شرد الملايين من الأتراك!؟
      لا تحاضروا بالشرف مهنتكم معروفة، ثاني أشهر مهنة بتاريخ البشرية و رغدة و سارية شواهد.

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  11. الإرهابي هو انت يااردوغان الكذاب كان داعش تمرح وتمرغ على حدودك ثم سرقت اموال سوريا اما الان تريد قتل الكورد فاوالله سندعس عليك في اي قريه تريد الدخول فيها سندعس على جيشك المرتزق الجبان ايها الداعشي العصملي

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    1. شفناكم بالعراق اشلون دعستوا؟ خلي الطابق مستور.
      لولا الطيران الامريكي و الروسي لداعش جعلكم اثر بعد عين.
      بأسبوع داعش أخذ عين عرب و ٣٠٠ قرية و منطقة الا ما أتدخل كل طيران العالم الى جانبكم يا قرباط.

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