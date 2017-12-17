أردوغان : ما حصل في الرقة ” مسرحية ” .. و سنطهر هذه المدن الخمسة من ” الإرهابيين “

أردوغان : ما حصل في الرقة ” مسرحية ” .. و سنطهر هذه المدن الخمسة من ” الإرهابيين “

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، الأحد، إن بلاده تتخذ الخطوات اللازمة واحدة تلو الأخرى من أجل إجهاض المؤامرة الرامية لإعادة تشكيل المنطقة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان أمام حشد خلال حفل افتتاح مجموعة مشاريع خدمية في ولاية قرمان جنوبي تركيا.

وأكّد الرئيس التركي أن الحوادث التي تجري في محيط تركيا ليست بمعزل عن بعضها البعض.

وبيّن أن هدف مجزرة الإنسانية والحضارة في سوريا هو نفسه هدف الظلم غير المنقطع والخطوات الاستفزازية في القدس.

وأوضح أردوغان أن “هناك قوى تسعى لإعادة تشكيل هذه المنطقة العريقة التي تضم تركيا، بمساعدة بعض أنظمتها فيما تلعب المنظمات الإرهابية الدور الأكثر دموية في هذه اللعبة المتوحشة التي كشفناها واتخذنا خطوات لإجهاضها”.

وشدّد على أن عملية “درع الفرات” هي واحدة من الخطوات الرامية لإجهاض المؤامرة.

وقال أردوغان إن المسرحية التي جرت في محافظة الرقة “أكّدت بما لا يدع مجالا للشك أنّ تنظيمي داعش و ب ي د وجهان لعملة واحدة؛ فالتعليمات لأحدهما بالفرار والآخر بالسيطرة صدرت من جهة واحدة”.

وأضاف أن “العملية التي تقوم بها تركيا حاليًا في محافظة إدلب السورية، مع روسيا وإيران، هي أيضًا من بين تلك الخطوات، وكذلك الاعتراف بالقدس عاصمة لفلسطين خلال قمة الزعماء في منظمة التعاون الإسلامي”.

وقال الرئيس التركي إن بلاده عازمة، في إطار تلك الخطوات، على “تطهير كل من المدن السورية عفرين ومنبج وتل أبيض ورأس العين والقامشلي من الإرهابيين”.

وتابع: “لن نسمح بتأسيس أعشاش إرهابية بجوار حدودنا، كما أننا لن نتغاضى عن المضايقات والاعتداءات التي تتعرض لها جميع بلداتنا المقدسة، وفي مقدمتها القدس”.

كما أشار إلى أن تركيا ستحول دون تحقق أهداف الإرهابيين الذين دلّلتهم وسلّحتهم وحرّضتهم أطراف تدّعي أنها حليفة. (ANADOLU)