ألمانيا : السجن لألماني أدين بالإعداد لـ ” عمل إرهابي خطير “

18 ديسمبر، 2017
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قضت محكمة ألمانية، الاثنين، بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر على رجل ألماني بتهمة التخطيط لشن هجمات.

وقضت المحكمة الإقليمية بمدينة براونشفايغ بإدانة ساشا ل (27 عاماً) بتهمة الإعداد لعمل إرهابي خطير يهدد البلاد وانتهاك القوانين الخاصة بالمتفجرات.

وثبت لدى القضاء أن المتهم كان قد اشترى مواداً لصنع عبوة ناسفة قابلة للتفجير عن بعد وكان لديه خطة ترمي إما لقتل أفراد شرطة أو جنود.

وكان الألماني، المنحدر من مدينة نورتهايم بولاية سكسونيا السفلى والذي اعتنق الدين الإسلامي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، قد أقر بهذه الاتهامات خلال المحاكمة. (DPA – DW)

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3 آراء على “ألمانيا : السجن لألماني أدين بالإعداد لـ ” عمل إرهابي خطير “”

  1. اي ها … وانا استغربت من العنوان
    طلع معتنق الدين الاسلامي فساووه ارهابي
    صارت معاد سهلة و مكشوفة :
    مسلم = ارهابي
    غير ذلك = مريض نفسي
    تبا

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  2. لو ما اعتنق الدين الإسلامي لكانوا قالوا عنه يميني متطرف أو مريض نفسياُ.

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  3. الغريب أنه اللي قام بالتفجير بمحطة المترو قبل أمس لم يعتبروه ارهابي لأنه لم يكن لا مسلم و لا يميني و إنما سكران عم يلعب بالألعاب النارية.

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