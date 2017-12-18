ألمانيا : السجن لألماني أدين بالإعداد لـ ” عمل إرهابي خطير “

قضت محكمة ألمانية، الاثنين، بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر على رجل ألماني بتهمة التخطيط لشن هجمات.

وقضت المحكمة الإقليمية بمدينة براونشفايغ بإدانة ساشا ل (27 عاماً) بتهمة الإعداد لعمل إرهابي خطير يهدد البلاد وانتهاك القوانين الخاصة بالمتفجرات.

وثبت لدى القضاء أن المتهم كان قد اشترى مواداً لصنع عبوة ناسفة قابلة للتفجير عن بعد وكان لديه خطة ترمي إما لقتل أفراد شرطة أو جنود.

وكان الألماني، المنحدر من مدينة نورتهايم بولاية سكسونيا السفلى والذي اعتنق الدين الإسلامي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، قد أقر بهذه الاتهامات خلال المحاكمة. (DPA – DW)