بشار الأسد : نرحب بأي دور للأمم المتحدة في الانتخابات السورية .. بشرط

18 ديسمبر، 2017
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رحب بشار الأسد بأي دور تلعبه الأمم المتحدة في انتخابات المؤسسات التشريعية المحتملة في سوريا، شريطة أن يكون هذا الدور مرتبطا بالسيادة السورية.

وقال الأسد،  لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الاثنين، 18 ديسمبر/كانون الأول: “بكل الأحوال عندما يكون هناك تعديل دستوري، من الطبيعي أن يكون هناك انتخابات مبنيّة على الدستور لأن موضوع الانتخابات وكيفية انتخاب المؤسسات التشريعية هي من النقاط الهامة في أي دستور”.

وأضاف : “عندما تأتي الأمم المتحدة لتلعب دوراً في هذه الانتخابات، أي دور، يجب أن يكون مبنياً على ميثاق الأمم المتحدة المبني بدوره على سيادة سوريا وعلى ما يقرره شعبها”.

وأوضح “نحن لا نقلق من أي دور للأمم المتحدة ونستطيع القول أننا نرحب بأي دور للأمم المتحدة بشرط أن يكون مرتبطاً بالسيادة السورية، أي شيء يتجاوز هذه السيادة مرفوض، هذا الكلام يجب أن يكون واضحاً اليوم ولاحقاً وفي أي وقت”.

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7 آراء على “بشار الأسد : نرحب بأي دور للأمم المتحدة في الانتخابات السورية .. بشرط”

  2. ليش في محلات زايده على طاوله مراقبه الاتنخابات مع وجود ممثل؛ أمن الطيران، الأمن العسكري، فرع المدينه، الأمن السياسي ، الأمن الخارجي، فرع فلسطين وفرع الحبه وفرع فلسطين والخطيب والحرس الجمهوري ووووووو انا يظن مافي داعي للأمم المتحده المراقبه النتائج بالوطن العربي عامه وبسوريا خاصه معروفه قبل الانتخابات

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  3. السيادة- الدعارة
    الرئيس – الداعر
    الجيش – سارية
    الوطن- مفرزة
    العلم- كلسون سارية.
    حماة الديار- حميميم الساعة ٣ الصبح
    الوطن – خمارة بحميميم.

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  5. يلعن يلي ربط الكر وفلتك شرش الحيا عندك مقطوع ولك تفو ألف مرة متل الش,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,طة يلي بتاجر بالشرف قال سيادة قال والروس والملالي بغرفة نومك

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  6. دخيل ثيادتك بحميم كل كام يوم بيشحطوك الروس لهنيك وبيمسحوا بثيادتك ابواطهم العسكرية

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