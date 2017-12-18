بشار الأسد يتهم الأكراد بـ ” الخيانة ” ( فيديو )

18 ديسمبر، 2017
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اتهم بشار الأسد الاثنين المقاتلين الأكراد الذين يسيطرون على مساحات واسعة في شمال وشمال شرق سوريا بـ”الخيانة” جراء تعاونهم مع واشنطن التي تقود تحالفاً دولياً ضد تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال في تصريحات لصحافيين بعد استقباله وفداً حكومياً واقتصادياً روسياً، نقلتها حسابات الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي، “عندما نتحدث عن ما يطلق عليه تسمية الأكراد، في الواقع هم ليسوا فقط أكراداً، لديهم مختلف الشرائح في المنطقة الشرقية مساهِمة معهم”، مضيفاً “بغض النظر عن هذه التسمية، كل من يعمل لصالح الأجنبي، خصوصاً الآن تحت القيادة الأميركية (…) وضد جيشه وضد شعبه هو خائن، بكل بساطة”.

وتابع الأسد “هذا هو تقييمنا لتلك المجموعات التي تعمل لصالح الأميركيين”. (AFP)

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20 رأي على “بشار الأسد يتهم الأكراد بـ ” الخيانة ” ( فيديو )”

  1. لبيك يا اسد
    ويللي مو عاجبو يسترجي يفكر يجي عسوريا
    مجرد التفكير
    ويالله يللي ما دفع حق تجديد جواز سفرو يدفع احسن ما يقعوه
    ههههههههه

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    1. روح يا سعيدوف خدم عربك الأعلى بوطين لأنه معلمك الكر بشار ما عم يلحق مرة روس مرة إيران !!! يالله و خليك متعاون و بلا علاك يالله ولاك هههههههههههه

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    2. معك حق…كل مين هرب و ما جاهد في سبيل الله…ما يرجع…فار من الزحف…على كل حال…رح تتذكر…سنتين…سنتين بس…طرطوس رايحة

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  2. شو هييي الثياده السوريه .. يعني اذا ما انتخبك الشعب بتكون الامم المتحده تدخلت بالسياده يا حمار يا ابو ثيادو .. تضرب اذا عندك سياده على شي

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  3. يلا ان شاء الله تكون وصلت المعلومه للشعب الكردي وفهم انه مسستحيل الاسد يقف مهم بيوم من الايام

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  4. اجتماع في هيئة الإذاعة و التلفزيون العلوية بتاريخ ١٧.١٢.٢٠١٧
    لك حيدر وين إبريق المتي!؟
    اوك الأسئلة لسيادة الدكتور الرئيس ابن…. الخالد؟
    يارا إنتي بتسألي عن الأوربيين
    قرد انت بتسألوا للمعلم عن الخونة الاكراد
    قرد انت بتسألوا عن الانتخابات
    قرررد انت بتحكي عن نهاية داعش؟
    و أبدي فلسفي و علاك ،، ابتضيعوا للمعلم، الاجوبة كلاااا عند سيادتو من اسبوع.
    لك جهفغففغر وين المتي ؟

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    1. إذا في رئيس في العلم خاين..هوبشارالاسد..هلق صارالاكرادخاينين..ليش بشار..ماباع.سوريا..للروس..لك شارون احسن من بشار…..وبعده سوريا..راح تبقى حرراغصب عن راسو..

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    1. بالله كيف الكورد معاه ياانسه نحن لسنا مع احد نحن مع حقوقنا المشروعه في ارضنا واليوم جاء كي تحدد الدول التي حرمتنا من حقوقنا ان ننال بشكل شرعي

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  7. نحنا خايينين يا عر
    ولا ابوك يلي باع الجولان وعبداللة اوجلان
    نحنا الخاينين يا ذنب الكلب
    ولا هنت يلي بعت سوريا للروس وايران
    ومطار حميم، ومرفا طرطوس
    لسا بتحكي يا نذل

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  9. يعني لحتى يحكي هالكلمتين لازم يتم ساعة يتفلسف و ياكل ……… مو الحق عليك الحق على هالحمير اللي عملوا مقابلة معك . و شباب عكس السير بينبسطوا كتير عند اللي بحطوا خبر عنك لانو التعليقات بتكتر و بيصير عند متابعين عكس السير واجب وطني انو يبزقوا عليك و على ابوك و على الخونة اللي معك و شبيحة الاكراد و شبيحة العرب و حثالتك العلوية مصدر القرف و عنوانوان الخيانة .
    الشعب السوري الحر اكراد او غير اكراد كلهم بيعتبروك مجرم متل ابوك الفطيس الخالد في نار جهنم حافر الجحش

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  10. دمر البلد والبشر والتاريخ وكل ذرة محبة الله يلعن ابو الكرسي اللي خرب البلد هالولد

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  11. وانت عميل وخاين لمين حبيبنا بثاروووو لروسيا ولا ايران لمين ياابن انيسه

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  12. عذرا سيدي الرئيس …. شو مشان العنوان العريض يلي طلع فيه كل إعلامك لما بلش التحالف يضرب داخل أراضيك و يلي بقول : الجيش السوري و الأمريكي في خندق واحد ضد الإرهاب !!
    يعني إنت تتحالف مع الأميركان لتحقق أهدافك بتكون قمة الوطنية و إذا غيرك تحالف معون بكون خاين بكل بساطة ؟!
    إلا إذا اللهم كنت عم تعمل شي تاني بالخندق مع الأميركان غير التحالف ضد الإرهاب …. هيك بصير لازمك كبسة من دورية مكافحة الدعارة

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  13. هدي رساله من معلمو بوتين الى اردوغان لان اردغان صرح بي امكانيت التفاوض مع بشار منذو مده

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