بشار الأسد يتهم الأكراد بـ ” الخيانة ” ( فيديو )

اتهم بشار الأسد الاثنين المقاتلين الأكراد الذين يسيطرون على مساحات واسعة في شمال وشمال شرق سوريا بـ”الخيانة” جراء تعاونهم مع واشنطن التي تقود تحالفاً دولياً ضد تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال في تصريحات لصحافيين بعد استقباله وفداً حكومياً واقتصادياً روسياً، نقلتها حسابات الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي، “عندما نتحدث عن ما يطلق عليه تسمية الأكراد، في الواقع هم ليسوا فقط أكراداً، لديهم مختلف الشرائح في المنطقة الشرقية مساهِمة معهم”، مضيفاً “بغض النظر عن هذه التسمية، كل من يعمل لصالح الأجنبي، خصوصاً الآن تحت القيادة الأميركية (…) وضد جيشه وضد شعبه هو خائن، بكل بساطة”.

وتابع الأسد “هذا هو تقييمنا لتلك المجموعات التي تعمل لصالح الأميركيين”. (AFP)