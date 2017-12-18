بقيت ممدة على الأرض لساعات وسط تقاذف للمسؤولية .. تركيا : وفاة شابة سورية بالقرب من موقف للحافلات في ظروف غامضة

توفيت شابة سورية، الجمعة، في ظروف غامضة، داخل موقف للحافلات، بمدينة غازي عنتاب، في تركيا.

وذكرت وكالة “إخلاص” التركية للأنباء، السبت، بحسب ما ترجم عكس السير، أن السورية ياسمين الحمود، البالغة من العمر 27 عاماً، كانت تعاني من آلام في القلب، وقد ذهبت لمستشفى أرسلان الحكومي، بمدينة غازي عينتاب، يوم الاثنين الماضي، لإجراء فحوصات طبية.

ويوم الجمعة، ذهبت من جديد إلى المستشفى، حيث كانت تشتكي من الألم نفسه، إلا أن الأطباء هناك أكدوا لها أنها لا تعاني من أية مشاكل صحية.

وخرجت ياسمين من المستشفى برفقة والدها، وعند وصولهما إلى موقف للحافلات، بحي سفر باشا، اشتكت الشابة من ألم في الرأس، قبل سقوطها أرضاً دون حراك، وحضرت فرق الإسعاف التي أكدت وفاة الشابة، إلا أنها رفضت كتابة تقرير بالوفاة، بحجة أن الشابة توفيت نتيجة لمرض كانت تعانيه، وبهذا تعود حالة الوفاة طبيعية (أي ليست حادثة).

وعند وصول السيارة الخاصة بنقل الجثمان، رفضت بدورها نقل جثمان الشابة، لعدم توفر تقرير رسمي بالوفاة.

وأضافت الوكالة، أن جثة الشابة بقيت لما يزيد عن 4 ساعات، في موقف الحافلات، قبل أن تتدخل مديرية الأمن، بمقاطعة شاهين بي، لتجهز الأوراق اللازمة لنقل الجثمان، كما قامت بإطلاع النيابة العامة على ملابسات حادثة الوفاة، وتم إرسال جثمان الشابة إلى مركز الطب الشرعي، لتحديد سبب الوفاة، بحسب الوكالة.