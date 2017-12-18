تركيا : قيادي سابق في حزب العدالة و التنمية يعلن اعتناقه المسيحية

18 ديسمبر، 2017
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أعلن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية السابق، بمحافظة قيصري التركية، محمد عاكف كوم، اعتناقه للديانة المسيحية.

وقالت وسائل إعلام تركية، الجمعة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن النائب السابق، أكد تلك الادعاءات، موضحاً أن اعتناقه للمسيحية، جاءت نتيجة أبحاث عديدة بدأها أثناء دراسته الجامعية.

وقال محمد عاكف: “نتيجةً للأبحاث التي بدأت بها منذ أن كنت طالباً جامعياً اخترت أن اعتنق الديانة المسيحية، وأضاف: “وماذا في ذلك؟ إنه ليس بالأمر السيء كالإلحاد، فالملحد لايؤمن بشيء، وأعرف العديد من الملحدين، إلا أنهم يخفون ذلك، ولايجرؤون على الاعتراف به”.

وتابع النائب السابق بالقول: “الاعتراف بهكذا أمر يحتاج إلى شجاعة، من الآن فصاعداً أنا مسيحي، وأؤمن بسيدنا عيسى”.

يذكر أن عاكف كوم عمل سابقاً على إعداد وتقديم برنامج ديني يحمل اسم “من قلب العمل”، وكان يبث عبر قناة Tv1، التي يملكها “رجب مأمور”، المعروف بعلاقته الوثيقة مع مسؤولي حزب العدالة والتنمية.

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28 رأي على “تركيا : قيادي سابق في حزب العدالة و التنمية يعلن اعتناقه المسيحية”

  1. يؤمن بعيسى و كأن المسلمين لا يؤمنون بعيسى و دراسات أي دراسات هرتزل و تركيا الفتاة.

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  2. مشان يشرب براحة ضمير و ي ……. ك بدون قلق و اتقل ذنب ما بيصعب على أبونا مسحه !!! بس إذا بتضحك هيك على حالك !!! على رب العالمين ما خرج تضحك !!!!

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  3. ﴿رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾

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  5. أحيي شجاعتك، الإبتعاد عن حماة التخلف البدوي مطلوب من كل من يوجد في رأسه ذرة عقل

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  6. كل من على دينه الله يعينه.
    لا فرق بين رسل الله، محمد (ص) خاتم الأنبياء و عيسى عليه السلام.
    يجب ان نكون مؤمنين لا مسلمين.
    المسلم هو من سلم الناس من لسانه.

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  7. هو يؤمن بعيسى ولايؤمن بمحمد نحن نؤمن بانبياء الله جميعا وهو يؤمن بعيسى فقط
    نحن نبينا محمد سيد الخلق ونبينا يؤمن بعيسى وموسى وانبياء الله جميعا وهو قدوتنا
    لا اله الا الله محمد رسول الله سيد خلق الله

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  8. مبروك حرية الرأي و الاعتقاد اقدس المقدسات

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  9. قال الله تعالى (ومن يبتغي غير الإسلام دينا لن يتقبل منه وفي الآخرة هو من الخاسرين )
    الله يلعنه ويلعن دراساته

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    1. أرجو تصحيح الآية. (وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (85)

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    2. أرجو تصحيح الآية:
      {وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [آل عمران : 85]

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  10. حزب العدالة والتنمية هو ” حزب الاخوان المسلمين ” .. لقد أعتنق المسيحية حتى يهرب من تهمة الارهاب التي تلاحق الاخوان هذه الايام !!

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  11. على اساس تركيا بلد علماني وفيه حرية الدين .. لكن ليس فيه حرية “من” الدين .. يستطيع شخص ان يغير دينه .. ولكن لا احد يستطيع الاجهار بترك الدين ل”بدون دين” .. لايزال الامر .. طبعا عم نحكي عالقوانين.. اما عامة الشعب .. فالدين لايزال حاكما للاغلبية كما هو الحال في كافة دول التخلف ..

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    1. وأنا قرأتها أيضاً ولا شك أبداً أن الإسلام هو أوضح الأديان إن العودة من دين الإسلام إلى دين أبعد وأقل رقياً هو منتهى التخلف ولا يعني أبداً أن هذا الإنسان على صواب بل قد جانب الصواب بلا أدنى شك

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  16. لا الاسلام نقصوا واحد ولا المسيحيين زادوا واحد وشكلوا ملحد وحابب يحسن صورته لان المسلم يؤمن بالمسيح ويوجد في القرآن الكريم سورة مريم يعرفها كل قارئ للقران ويعرف مدى قدسية المسيح عليه السلام وامه مريم وليس تأليهما

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  17. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ۚ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۚ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (116) مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (117) إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (118) قَالَ اللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
    سورة المائدة

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  18. أرجو من الإخوة الذين ليس لديهم خلفية علمية قوية في الدين ألّا يفتوا في هكذا مسائل حساسة

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  21. الكل صار يفهم بلدين ويكتب ايات قرآنية وللاسف مع اغلاط جسيمة مشكلتنا مفكرين حالنا وكلاء عند الله في الارض نحاسب من نشاء ونترك من نشاء ونسينا ان لكل الناس آله واحد يحاسب الجميع .

    عوجة ……..

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