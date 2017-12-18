تركيا : قيادي سابق في حزب العدالة و التنمية يعلن اعتناقه المسيحية

أعلن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية السابق، بمحافظة قيصري التركية، محمد عاكف كوم، اعتناقه للديانة المسيحية.

وقالت وسائل إعلام تركية، الجمعة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن النائب السابق، أكد تلك الادعاءات، موضحاً أن اعتناقه للمسيحية، جاءت نتيجة أبحاث عديدة بدأها أثناء دراسته الجامعية.

وقال محمد عاكف: “نتيجةً للأبحاث التي بدأت بها منذ أن كنت طالباً جامعياً اخترت أن اعتنق الديانة المسيحية، وأضاف: “وماذا في ذلك؟ إنه ليس بالأمر السيء كالإلحاد، فالملحد لايؤمن بشيء، وأعرف العديد من الملحدين، إلا أنهم يخفون ذلك، ولايجرؤون على الاعتراف به”.

وتابع النائب السابق بالقول: “الاعتراف بهكذا أمر يحتاج إلى شجاعة، من الآن فصاعداً أنا مسيحي، وأؤمن بسيدنا عيسى”.

يذكر أن عاكف كوم عمل سابقاً على إعداد وتقديم برنامج ديني يحمل اسم “من قلب العمل”، وكان يبث عبر قناة Tv1، التي يملكها “رجب مأمور”، المعروف بعلاقته الوثيقة مع مسؤولي حزب العدالة والتنمية.