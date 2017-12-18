ريـال مدريد يعرض صفقة تبادل على تشيلسي

قالت تقارير صحافية بريطانية، إن نادي #تشيلسي يعد الأوفر حظاً للحصول على خدمات نجم #ريال_مدريد الإسباني، الويلزي غاريث بيل، مؤكدة أن “الملكي” سيعرض صفقة تبادلية على النادي اللندني.

وبحسب صحيفة “دايلي إكسبريس”، فإن ريال مدريد يريد الحصول على النجم البلجيكي إيدن هازارد، مقابل الاستغناء عن الجناح الوليزي لمصلحة تشيلسي.

ويعد بيل واحداً من اللاعبين المرغوبين بين أندية الصفوة في الدوري الإنكليزي، إذ سبق وتردد عن رغبة ناديه السابق توتنهام التعاقد معه، إلى جانب مانشستر يونايتد، أما هازارد، فعرف عن ريال مدريد رغبته الكبيرة في التعاقد معه، لكن كان مالك “البلوز” مصراً على عدم التفريط به.