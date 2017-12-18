تركيا : القبض على سوري قتل رضيعة بطريقة وحشية ” لأنها تبكي كثيراً ” ! ( فيديو )

18 ديسمبر، 2017
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ألقت قوات الأمن التركية القبض على سوري وزوجته، بعد قيامهم بارتكاب جريمة مروعة بحق طفل رضيع، في مدينة غازي عنتاب، في تركيا.

وسائل إعلام تركية قالت، الأحد، إن الشرطة عثرت قبل أيام على جثة رضيعة (5 أشهر) داخل حقيبة، وقد تعرضت لكدمات وكسور، ووضعت بجانب “قالب بوظ”.

وبعد المراقبة والتحقيقات، رصدت السلطات مقاطع مصورة تظهر الجناة، ونشرت وكالة “دوغان” للأنباء مقطعاً مصوراً يظهر رجلاً وهو يضرب الرضيعة بوحشية وتتبعه امرأة.

وتبين أن الرجل يدعى “زياد ع” (24 عاماً)، والمرأة تدعى “إخلاص ب” (26 عاماً)، أما الرضيعة فهي ابنة الزوجة من زوجها السابق.

وألقت الشرطة القبض على زياد وإخلاص التي قالت “إن الطفلة كانت تبكي كثيراً الأمر الذي دفع زياد لضربها”.

وما زالت تحقيقات الشرطة، التي ألقت القبض على شخصين آخرين على صلة بالحادثة، مستمرة.

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9 آراء على “تركيا : القبض على سوري قتل رضيعة بطريقة وحشية ” لأنها تبكي كثيراً ” ! ( فيديو )”

  2. أكيد هل شخص كان ثورجي تبع الحرية وجيش الكر لأنهم صار بتركيا متل النمل هربان وقلبهم مثل الحجر مثل ثورتهم الفاشلة

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    1. هذا اسمو اجرام فردي فبكل المجتمعات يوجد فيها مجرمون اما بالنسبة لبشار الاسد وجيشه الفاشستي فاجرامهم منظم من قتل وذبح واغتصاب وتهجير وسرقة ممنهجة وتعفيش اما الجيش الكر الذي تتكلم عنه فتم صناعته من قبل نظامكم الفاشستي الذي اخرج اللصوص من السجون كما اخرج المتطرفين الاسلاميين معهم ليقال بانها ثورة ارهاب كما قام بتجنيد الكثير من العملاء لاشعال الفتنة في سوريا من الاخير اذا بدك تقنعيني انو بثار الاهبل فهمان وحباب واليف ومسالم فخسات وطز فيه

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    2. الأكيد عندكم بتجي من الفص الجبهي إلا القفوي تبع الدماغ ؟
      هذا إذا كان في دماغ أصلاً

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  5. اقرء المشاركات و أزداد إيماناً ان الله لا يظلم عباده، كما تكونوا……
    عندما كان يفارقها النوم ولا ننام، كنت اخرج بطفلتي ذات الشهر في الساعة الواحدة ليلاً و أتجول حول منزلي لساعات في درجة حرارة اقل من الصفر بأرقام، و اردد بحمايتك و امانتك يا ارحم الرحمين.
    نسينا إنسانيتنا فا نسانا الله.

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