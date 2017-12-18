تركيا : القبض على سوري قتل رضيعة بطريقة وحشية ” لأنها تبكي كثيراً ” ! ( فيديو )

ألقت قوات الأمن التركية القبض على سوري وزوجته، بعد قيامهم بارتكاب جريمة مروعة بحق طفل رضيع، في مدينة غازي عنتاب، في تركيا.

وسائل إعلام تركية قالت، الأحد، إن الشرطة عثرت قبل أيام على جثة رضيعة (5 أشهر) داخل حقيبة، وقد تعرضت لكدمات وكسور، ووضعت بجانب “قالب بوظ”.

وبعد المراقبة والتحقيقات، رصدت السلطات مقاطع مصورة تظهر الجناة، ونشرت وكالة “دوغان” للأنباء مقطعاً مصوراً يظهر رجلاً وهو يضرب الرضيعة بوحشية وتتبعه امرأة.

وتبين أن الرجل يدعى “زياد ع” (24 عاماً)، والمرأة تدعى “إخلاص ب” (26 عاماً)، أما الرضيعة فهي ابنة الزوجة من زوجها السابق.

وألقت الشرطة القبض على زياد وإخلاص التي قالت “إن الطفلة كانت تبكي كثيراً الأمر الذي دفع زياد لضربها”.

وما زالت تحقيقات الشرطة، التي ألقت القبض على شخصين آخرين على صلة بالحادثة، مستمرة.