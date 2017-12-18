ماكرون : يجب ” التباحث مع الأسد ” لأنه محمي من جانب أولئك الذين ربحوا الحرب على الأرض

18 ديسمبر، 2017
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددا أنه سيتم إلحاق الهزيمة بتنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا بحلول “منتصف إلى نهاية شباط/ فبراير”، منبها إلى “وجوب” التباحث مع بشار الأسد بعد ذلك، وذلك في مقابلة عرضتها قناة “فرانس2” الفرنسية اليوم الأحد.

وقال ماكرون في المقابلة “في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الانتصار على داعش وأعتقد أننا سنربح الحرب في سوريا بحلول منتصف إلى نهاية شباط/ فبراير”.

وكان ماكرون أعلن قبل بضعة أيام أن العمليات العسكرية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” ستتواصل حتى “منتصف إلى نهاية شباط/ فبراير” في سوريا، في تصريح يتناقض مع تأكيد روسيا أن هذا البلد “تحرر بالكامل” من قبضة الجهاديين.

من جهة أخرى، اعتبر الرئيس الفرنسي أنه “يجب بعد ذلك” التباحث مع الأسد الذي يطالب العديد من المعارضين السوريين بتنحيه. وأضاف “بشار هو عدو الشعب السوري أما عدوي فهو داعش. بشار الأسد سيكون هنا. سيكون هنا أيضا لأنه محمي من جانب أولئك الذين ربحوا الحرب على الأرض، سواء إيران أو روسيا، من هنا لا يمكن القول إننا لا نريد التحدث إليه أو إلى ممثليه”.

وتابع ماكرون “المطلوب إذن التحدث إلى بشار ومن يمثلونه”، مشددا على أن هذا لن يعفي الأسد “من أن يحاسب على جرائمه أمام شعبه، أمام القضاء الدولي”.

وقال أيضا “في العملية التي تأمل فرنسا بأن تبدأ مطلع العام المقبل، سيكون هناك ممثلون لبشار، لكنني آمل أيضا وخصوصا بأن يكون هناك ممثلون لكل مكونات المعارضة بمن فيهم أولئك الذين غادروا سوريا من أجل أمنهم بسبب بشار وليس بسبب داعش”. (AFP)

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9 آراء على “ماكرون : يجب ” التباحث مع الأسد ” لأنه محمي من جانب أولئك الذين ربحوا الحرب على الأرض”

  1. بعد المذلة والاهانة الذي تعرض له الأرهابي بشار الكيماوي في قاعدة الحميميم على يده حليفه جزار غروزني بوط طين
    يحاول هؤلاء الصعاليك تلميع صورة الأرهابي وأنه هو المنتصر

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  2. اذا سمح لكم المشاركة في إعادة الاعمار فستعطونه جائزة نوبل للسلام أيها الساقطين.
    أخلاقكم هي مصالحكم…
    أما تقيمكم لحقوق الانسان خارج بلدكم فلا ترقى لحقوق قططكم وكلابكم.
    هذا أفضل ما أنتجه الفرنسيون ماكر….ون

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  4. الماسونية العالمية المتجسدة بالكنيسة الصهيونية المسيحية اللذي يشكل ٤٥٪‏ من الامريكين من أعضائه و منهم روؤساء مثل بوش الابن و ريغان هم من يحمي بشار الاسد و السيسي و الحشد و حزب الله وووووو
    تصوروا لو كان الحشد او حزب الله مليشيات سنية ماذا كان مصيرهم؟
    الفرنسيين كذابين و يعلمون علم اليقين ان بشار مجرد كلب وضيع بسرب طيران إسرائيلي يصبح هو و كلابه في ضواحي موسكو و خاصة ان ملياراتهم قد سبقتهم منذ ال٢٠١٢.

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  5. هههه ربح شو قتل الشعب السوري حتى العلوي كل زلمون ماتو دفاع عنو ودمر سوريا وشرد اهلها وسلم البلد لروسيا وايران والشيعة وصار متل الكلب واكبر دليل الي صار بالمطار المحتل حميم ولسا بتقول ربح بس لو مانك اوسخ منو ماكنت بدك تتفاوض معو

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  7. من حسن الحظ وجود ساسة غربيين أمثال الولد ماكرون و الأهوج طرمب فمن خلالهم نتعرف على الوجه الحقيقي للغرب دون مكياج و دون تصنع للفضيلة و الأخلاق كاذب

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  8. هل يرضى ماكرون أو شعبه أن يحكمهم سفاح قاتل مثل بشار أم أن الشعوب الأوروبية عنها مقاييس واحد لشعبها وآخر لقطعان الشعوب الأخرى سيسجل لك يامكرون هذا الموقف المخزي لك و للحكومة الفرنسية .
    الشعب السوري وحده من يقرر مصير بشار وقد قرر بعد أول رصاصة أطلقت عليه

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  9. المنافقون تحكمهم مصالحهم وهذا أكبر خطأ وقع به الثوار السوريين عندما سلموا أنفسهم لمن يدعون صداقتهم
    فأصبحوا رهينة بأيديهم مما اضطرهم عن التخلي عن مبادئهم لإرضاءهم وتحول الكثير من الثوار من ثوار ضد بشار لثوار من أجل الدولار
    وهذا الذي يدفع هؤلاء السفلة لهذه التصاريح

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