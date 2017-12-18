” وحدات الحماية الكردية ” ترد على تخوين بشار الأسد لها : ” أنت من أطلقت الفصائل الطائفية التي عاثت فساداً في نسيج سوريا أرضاً و شعباً ” !

18 ديسمبر، 2017
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نشرت قوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية) بياناً ردت فيه على تصريحات بشار الأسد التي وصفت الأكراد بالخونة، وذلك بسبب تحالفهم مع الأمريكيين.

وقالت “قسد” في بيانها إنها “قصمت ظهر الإرهاب في شمال سوريا، وقلبت الطاولة على من كان يراهن على الإرهاب”.

وأضافت: “نحن في قوات سوريا الديمقراطية لم نستغرب هذه التصريحات، ذلك أن شعبنا بكل مكوناته في سوريا عامة، وشمال شرق سوريا خاصة، قد انتفض ضده وضد نظامه الأمني القمعي الاستبدادي، وطرد منظومة الاستبداد بكل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وأنهى بذلك مرحلة قاتمة من تاريخ الظلم والقهر في البلاد دامت عقوداً تكبح على أنفاس السوريين بمختلف أطيافهم”.

وتابعت: “ليس مستغربا أن يعتبر بشار الأسد القوات التي تساهم في تأسيس نظام اجتماعي مبني على العدالة والمساواة خيانة، ذلك أن هذه القوات منبثقة من صميم هذه التجربة، ومتمأسسة كجيش وطني يحارب الإرهاب ويدحره في كل الميادين، وبما أن منظومة الاستبداد تعتبر الحراك المطلبي الجماهيري مؤامرة كونية، فالمؤكد أنه سيعتبر كل ما انبثق عن هذا الحراك خيانة”.

وجاء في البيان أن “بشار الأسد وما تبقى من نظام حكمه، هم آخر من يحق لهم الحديث عن الخيانة ، وتجلياتها، بما أن هذا النظام هو المسؤول مباشرة عن إطلاق يد الفصائل الطائفية في البلاد و التي عاثت فساداً في نسيج سوريا أرضاً وشعباً، وهذا النظام هو من فتح أبواب البلاد على مصراعيها أمام جحافل الإرهاب الأجنبي التي جاءت من كل أصقاع الأرض، كما أنه هو بالذات الذي أطلق كل الإرهابيين من سجونه ليوغلوا في دماء السوريين بمختلف تشعباتهم”.

وختمت القوات بيانها بالقول: “هذا النظام الذي ما زال يراهن على الفتنة الطائفية والعرقية ويتخدنق وفق هذه المعطيات، هو بذاته أحد تعاريف الخيانة التي إن لم يتصدى لها السوريون سيؤدي بالبلاد إلى التقسيم وهو ما لن تسمح به قواتنا بأي وشكل من الأشكال”.

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15 رأي على “” وحدات الحماية الكردية ” ترد على تخوين بشار الأسد لها : ” أنت من أطلقت الفصائل الطائفية التي عاثت فساداً في نسيج سوريا أرضاً و شعباً ” !”

  1. الان ننتظر ردا حاسما من القا ئد المفدى بشار اسر
    بطل الحركات التصحيحين المجيدة
    وبطل حرب ايار ٢٠١٨
    ضد الخونة الاكراد الذين تعدوا على سيادته
    ونرجو آن تقصفهم بكل الاسلحة المحرمة دوليا
    كما قصفت ارهابيي اطفال سورية الصغار والكبار

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  2. الاكراد اخوتنا و اهلنا، لو كان البشمركة مستلمين الجزيرة و الله على قلبي مثل العسل لانهم اضعف الايمان لا يشكلوا عداوات مع دولة قوية طول حدودها ١٠٠٠ كم، لماذا علينا تحمل خزعبلات الفكر الاوجلاني العفن في بلداتنا و حروب الحزب الشوعي العلوي على حدود سوريتنا؟
    ولكن سؤال للاخوة الكرد؟
    الم نقرف كل هذه السنين من عبادة الفرد و صور الخالد و نهج النافق؟
    أليس من حق السوريبن ان يكون لهم زعيم للجميع و ليس رئيس عصابة علوي إيراني او تركي؟
    كبف يكون فكر اوجلان ليس كفكر حافظ و هم كانوا ط … بسروال، كان يقرقع متي العصر بالقرداحة و المسا عرق بطرطوس!!؟
    كيف يكون صديق للسوريين من كان صبي لقاتل السوريين؟

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  3. علقت الكلاب ببعضا . كان الامر واضح انو بشار الكلب رح يرجع يعض الاكراد ( PYD Pkk YPG ) بعد ما يخلص دورهم ضد الثورة السورية و يبدو ان امريكا رمتهم لأنها لم تستطع استخدامهم ضد روسيا و تركيا . و الشعب السوري ينظر الى قوات سوريا القرباطية على انهم منديل تواليت قذر يجب رميه و التخلص منه .

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    1. مصطلح الكلاب والقذارات موجودة فقط عند النظام وعند المعارضة … المعارضة التي استخدمها الغرب وتركيا لتنفيذ أجنداتهم وفي النهاية رموهم في الحاوية …باعوا حلب وغيرها والدور جاي على ادلب .. اما قوات سورية الديمقراطية فلاداعي للدفاع عنها بالكلام فأفعالها المشرفة تكفي

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    2. مسلسل هندي ليس هناك كلاب غيركم وليس هناك حثالة اقذر منكم نحنا بنينا فيدراليه شمال سوريا ولن يكون غيرها حتى لو دفعنا مليون شهيد

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  4. هذه المرة البلية لا تضحك مع انها شر البلية التي اصابت سوريا ارضا وشعبا حيث يتقاسم النفوذ فيها ارهابيون قالوا انهم يحاربون الارهاب وعملاء يتهمون الاخرين بالعمالة والغريب انهما يتهمان بعضهما بالطائفية وهما غارقان فيها حتى اذنيهما
    احدهما يتباهى بالتعاون والتفاهم مع الامريكان والعمل تحت حمايتهم وسيطرتهم والثاني يتباهى بالتعاون والعمل تحت سيطرة الروس وكل واحد يقول عن الاخر خائناً
    هذه هي البلية بل المصيبة التي حلت بسوريا يبيعها طرفان للاجنبي دون خجل او وجل وقد كانا عندما بدأت الثورة يحاربان في خندق واحد ضد الثوار الذين ارادوا لسوريا ان تكون ديمقراطية ولكل شعبها واعلنوا ذلك دون مواربة عندما هتفوا الشعب السوري واحد
    سوريا يتقاسمها من لا يملك فيها الا القليل لو كان يملك شيئا بالاصل واما اصحاب سوريا الحقيقيين فهم وللاسف اما انه يقع تحت نير الاستبداد او انه يقبع في سجون المستبدين او انه شريد طريد او جريح او محاصر او شهيد
    اخيرا اقول هذه شر البلية التي لا تضحك وانما تدمع لها العيون دماً لا دمعاً (سلام على سوريا)

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      1. عندما كتبت التعليق كنت متأكدا ان احدا ما سيطرح السؤال الذي تفضلت به ولكن هذا خارج عن الموضوع والخبر المنشور وحتى لو كتبت عن الطرف المحتمي بتركيا سوف تحاول انت او غيرك اختلاق امر آخر وهكذا واقول لك انا لست مع اي مستعين باي اجنبي ولكن تحدثت عن الثوار الاوائل الذين تمت تصفيتهم وخيانتهم من قبل الجميع
        وعملاء النظام وانصاره يتسترون دائما بحجج (قرفناها) ونعلم ان لديهم سلسلة لا تنتهي من الحجج والاسئلة التي تشكك بالجميع وتدافع عن هذا النظام الفاسد السافل الحقير

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  5. هذا صحيح بغض النظر عمن قالها….خونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بامتياز ….خونه لمن استضافكم على ارضه من الاعراب ..لتكافؤنه بسرقه اراضيه

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  7. يعني هم بكلامهم أدانوا أنفسهم كما فعل الحمار ابو رقبه ذاته عندما أدان نفسه فالحمار أتى بالروسي المحتل و قسد الممولة من ابن عمه أتت بالامريكي المجتل و قصص الارهاب ما رح تمشي علينا لأنها صارت اسطوانه مشروخه الكل عم يستعملها من الفوطة ليغطي على جرائمه.

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  8. ارجاع عدد كبير من الضباط اللي كانو مندوبين الى ادارة المخابرات الجوية والاجهزة الامنية الاخرى الى قطعهن وثكناتهن الاساسية حيث تم تثبيت قسم منهم والاستغناء عن القسم الاكبر والاعظم وبعضهم كان مستلم مناصب مهمه ولعدة سنوات متتالية …
    طبعا رجعو الى أماكنهم الاعتيادية ضباطا عاملين ولكن من دون صلاحيات او سيارات او مرافقه …

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  9. الأكراد سلموا رقابهم لقادة فصائل سفلة انقلبوا على الشعب السوري الثائر وأصبحوا أدوات بأيدي أمريكا ظانيين بأنها ستحميهم ولم يعلموا بأنها استخدمتهم كورقة ضغط على تركيا وهي مستعدة لبيعهم بأبخس الأثمان بعد انتهاء مصلحتها

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