وسائل إعلام تركية : ” عروس سورية مزيفة ” تحتال على مواطن تركي و تسرق الذهب الذي قدمه لها

وسائل إعلام تركية : ” عروس سورية مزيفة ” تحتال على مواطن تركي و تسرق الذهب الذي قدمه لها

ألقت الشرطة التركية القبض على “عروس سورية مزيفة” مع اثنين من أقاربها، بعد أن قاموا بالاحتيال على مواطن تركي، بمدينة بورصا.

وقالة وكالة “دوغان” للأنباء، السبت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن التركي ر.أ، الذي كان يبحث عن عروس، تعرف على السورية أ.م، المقيمة بمدينة هاتاي، عن طريق أحد معارفه، واتفقا على الزواج.

وذهبت العروس السورية برفقة اثنين من أقاربها (ي.ه و م.ه) إلى مدينة بورصا، للتحضير للزواج، حيث قام الزوج المخدوع بشراء 3 أساور ذهبية لعروسه، بالإضافة لخاتم وأقراط.

وأضافت الوكالة أن العروس السورية فرت -مع أقربائها- بالذهب، باستخدام سيارة أجرة، مستغلة خروج العريس الضحية من المنزل.

وأدرك التركي فور وصوله إلى المنزل أنه وقع ضحية للاحتيال، وتقدم بشكوى للشرطة.

وتمكنت الشرطة من تعقب رقم السيارة التي استخدمها السوريون، وألقت القبض عليهم بمدينة قونيا، وتم تحويلهم إلى النيابة العامة التي أمرت بدورها بإطلاق سراح “العروس المزيفة”، وحبس المتهمين الآخرين، بحسب الوكالة.