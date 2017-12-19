تركيا : عملية إجهاض لطفلة في الـ 11 من عمرها حملت من صديقها في المدرسة ( فيديو )

في حادثة غريبة من نوعها، كشفت الفحوصات الطبية عن حالة حمل لدى طفلة في الحادية عشر من عمرها، بمدينة أفيون التركية.

وقالت صحيفة “حرييت” التركية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الطفلة شعرت بآلام في المعدة، وعند مراجعتها المستشفى، تبين من خلال التحاليل أنها حامل، وأن عمر الجنين يزيد عن شهرين ونصف، وبناءً على تعليمات من مكتب النائب العام، فقد أجريت عملية إجهاض لها.

وأضافت الصحيفة أن الطفلة قالت في إفادتها إنها كانت على علاقة مع زميلها في المدرسة، البالغ من العمر 13 عاماً، وعند استجواب عائلته، أكدت بدورها أن الطفلة على علاقة بثلاثة شبان آخرين، وبناءً على ذلك أُطلق سراح الطفل بشرط الرقابة القضائية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وبالنظر لسجل جرائم والد الطفلة، فقد قررت مديرية رعاية الطفل بالمدينة، حماية الطفلة وأشقائها الثلاثة، حيث تم تسليمهم للمركز.