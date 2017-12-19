دي ميستورا يواصل تعويم الفشل : ” اقتراح سبل لبدء إصلاحات انتخابية و دستورية ” في سوريا

19 ديسمبر، 2017
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قال ستافان دي ميستورا وسيط الأمم المتحدة في محادثات السلام السورية المتعثرة الثلاثاء إنه يعتزم اقتراح سبل لبدء إصلاحات انتخابية ودستورية يمكن أن يتفق عليها الطرفان المتحاربان.

وأردف قائلا لمجلس الأمن الدولي “أعتقد أن الوقت حان كي تقدم الأمم المتحدة بعض التفاصيل المحددة، ومن ثم تشجيع إجراء حوار أوسع”.

وأضاف: “الأمم المتحدة وفرت دعما في مجال الانتخابات لغالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ولذلك فلدينا خبرة”. (REUTERS)

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4 آراء على “دي ميستورا يواصل تعويم الفشل : ” اقتراح سبل لبدء إصلاحات انتخابية و دستورية ” في سوريا”

  2. شلون دستورية اذا ٨٠ ٪؜ ما بدهم اياهم والبارحة خون ١٣ ٪؜ و وأكثر من ٥ ٪؜ برا البلد والبلد صايرة مستعمرة إيرانية

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  3. من الفرنسي للروسي تاريخ عامر من الخيانة و العمالة و ما بين هذين الاحتلالين ملايين الشهداء و المهجرين على يد هذه العصابة العلوية النجسة.
    اذا نسي السوريون اشلاء اطفالهم، اذا نسيوا من كان يلقي هذه البراميل على بيوت السوريون و هو يدخن سيكارة و يضحك من هو الطيار، من هو عنصر الأمن اللذي كان يخيف جميع البشر، فسوف يستحقون من الله بما ابتلاهم.

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  4. ما في شي بيصلح سورية .. لا حكومة ولادستور ولا اي شي تاني .. تخيلوا اي حدا من الجيران صار رئيس مثلا.. شو رح يكون موقفكون من الموضوع..بتعرفوا حدا ممكن تثقوا فيه يصير بالحكومة وما يكون عاطل او غير صالح او مو مؤمن كفاية او او او .. بعدين شوفو كيف بيتصلح الوضع مع هيك شعب ..

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