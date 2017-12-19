دي ميستورا يواصل تعويم الفشل : ” اقتراح سبل لبدء إصلاحات انتخابية و دستورية ” في سوريا

دي ميستورا يواصل تعويم الفشل : ” اقتراح سبل لبدء إصلاحات انتخابية و دستورية ” في سوريا

قال ستافان دي ميستورا وسيط الأمم المتحدة في محادثات السلام السورية المتعثرة الثلاثاء إنه يعتزم اقتراح سبل لبدء إصلاحات انتخابية ودستورية يمكن أن يتفق عليها الطرفان المتحاربان.

وأردف قائلا لمجلس الأمن الدولي “أعتقد أن الوقت حان كي تقدم الأمم المتحدة بعض التفاصيل المحددة، ومن ثم تشجيع إجراء حوار أوسع”.

وأضاف: “الأمم المتحدة وفرت دعما في مجال الانتخابات لغالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ولذلك فلدينا خبرة”. (REUTERS)