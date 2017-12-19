سويسرا تبدأ بتشغيل أعلى ” تلفريك ” في العالم

بدأت سويسرا تشغيل أعلى تلفريك في العالم بعد فترة بناء استمرت خمسة أعوام، وبدأ تشغيل المشروع الذي أقيم باسم “شفيتس شتوس بان” حوالي 52 مليون فرنك سويسري (حوالي 48 مليون يورو)، و اقيمت احتفالية بافتتاحه دعي إليها جميع الراغبين.

وقالت وسائل الإعلام السويسرية إن القطار الطائر يبلغ درجة انحدار تصل إلى 110% أي أنه يقطع لكل مائة متر على المستوى الأفقي 110 أمتار على المستوى الرأسي.

وقالت صحيفة “نويه تسوريشر تسايتونج” السويسرية بموقعها على شبكة الإنترنت إن التلفريك ينطلق من محطة شلاتلي عند مدينة شفيتس ويصل حتى قرية “شتوس” الجبلية بارتفاع يصل إلى 744 مترا في مجمل المسافة، يشار إلى أن هناك أكثر من 500 خط تلفريك تعمل في سويسرا.

وذكرت الصحيفة أن قطار الجبال الفائق التحديث لا يشجع فقط السياحة في البلاد، ولكنه يعتبر شريان حياة لحوالي 150 شخصاً يعيشون على مدار العام في قرية شتوس الجبلية.

ويمكن للركاب أن يتوقفوا في أي وقت على أرضية أفقية بغض النظر عن مدى انحدار القضبان على الهضبة المقصودة، وذلك لأن الكبائن التي يجلسون فيها تأخذ شكل الطبلة التي تتوافق أفقياً مع مستوى الانحدار أياً كان قدره. ( DPA )