طرطوس : العثور على مولودة مرمية عارية بالقرب من أوتستراد ( صور )

عثرت شرطة ناحية الصفصافة بمحافظة طرطوس، السبت الماضي، على طفلة عمرها ساعات مرمية دون ثياب، على أوتستراد حمص طرطوس، في قرية عين الزبدة، وهي بحالة صحية سيئة.

ونشرت صفحات وشبكات إخبارية موالية، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الأحد، صوراً للمولودة، وذكرت أنه تم إسعافها إلى إحدى العيادات الطبية في الناحية، وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لها، ومن ثم تم عرضها على الطبابة الشرعية، ونقلها لحاضنة مستشفى الباسل بطرطوس.

وتحسنت حالة المولودة الصحيفة، وسط استمرار التحقيقات للوصول إلى ذويها.