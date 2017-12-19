ماكرون يرد على بشار الأسد بلطف بعد مهاجمة الأخير لفرنسا : ” تصريحاتك غير مقبولة .. كلامك في غير محله “

ماكرون يرد على بشار الأسد بلطف بعد مهاجمة الأخير لفرنسا : ” تصريحاتك غير مقبولة .. كلامك في غير محله “

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء، الانتقادات الشديدة اللهجة التي وجهها بشار الأسد الاثنين إلى فرنسا “بغير المقبولة”.

وقال ماكرون للصحافيين بعد استقباله الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ “كنا ثابتين على موقفنا منذ البداية” بتركيز الحرب ضد عدو واحد هو تنظيم “الدولة الإسلامية”، في وقت تشارك فرنسا في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد التنظيم في سوريا والعراق.

وتابع “لذلك فإن التصريحات لم تكن مقبولة” لأنه “إن كان هناك من قاتل ويمكنه الانتصار بحلول نهاية شباط/ فبراير، فهو التحالف الدولي”.

وقال ماكرون: “لا أعتقد أنه بالامكان بناء سلام دائم وحل سياسي بدون سوريا والسوريين، ولا أعتقد في المقابل أن سوريا تتلخص ببشار الأسد”، واصفا كلام الأخير بأنه “في غير محله”.

وقال الأسد الاثنين إن “فرنسا كانت منذ البداية رأس الحربة بدعم الإرهاب في سوريا ويدها غارقة بالدماء السورية منذ الأيام الأولى، ولا نرى أنهم غيروا موقفهم بشكل جذري حتى الآن”.

واعتبر أن الفرنسيين “ليسوا في موقع أو موقف يقيم مؤتمرا يفترض بأنه مؤتمر للسلام” مشددا على أن “من يدعم الإرهاب لا يحق له أن يتحدث عن السلام، عدا عن أنه لا يحق لهم أن يتدخلوا في الشأن السوري أساسا”. (AFP)