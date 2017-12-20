ردود عنيفة من أردوغان على وزير الخارجية الإماراتي ” البائس الذي لا يعرف حدوده و يقذف بالبهتان ” ( فيديو )

20 ديسمبر، 2017
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↓ قناة TRT التركية : كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع مع المخاتير

#أردوغان: رجل الدولة الذي يحصل على دعم من شعبه لا يمكن أن تعيقه أية مشاكل، وقمنا خلال الـ15 سنة الأخيرة بالتوقيع على العديد من المشاريع التاريخية والكبرى وسنستمر على هذا المنوال

#أردوغان: #تركيا دافعت عن أخوتها في أكثر من بلد، وسطر الجيش العثماني ملاحما كبيرة خلال تاريخه

#أردوغان: علينا أن نسأل من هو فخر الدين باشا إنه القائد العثماني الشهير الذي انضم للجيش العثماني وبفضل شجاعته في حرب #البلقان أنقذ مدنا وقرى كثيرة

#أردوغان: كانت مهمة فخر الدين باشا الدفاع عن #المدينة_المنورة ثم بعد ذلك انضم إلى النضال الوطني في مدينة #أنقرة ، ولدوره الكبير في الدافع عن المدينة المنورة فإنه علينا أن نقدم له كل الاحترام والتقدير

#أردوغان: هناك من يتهم الدولة العثمانية بأنها سرقت بعض الآثار ونقلتها إلى مدينة #إسطنبول وهذه اتهامات غير صحيحة، لأن الدولة العثمانية حمت الآثار وحكمت البلدان بعدل وإنصاف وحافظت على الأمانات

#أردوغان: الدولة العثمانية أرسلت أمانات الرسول صلى الله عليه وسلم إلى #إسطنبول لتحميها وتمنع انتقالها إلى المتاحف الأوروبية ولو لم ترسلها لانتقلت إلى الدول الغربية

#أردوغان: الدولة العثمانية وخلفاؤها أوقفوا حياتهم من أجل الدفاع عن #المدينة_المنورة وحمايتها

↓ أردوغان: فخر الدين باشا كان في الموعد ودافع عن #المدينة_المنورة بكل بسالة وكان يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومهمتنا الدفاع عنها حتى آخر قطرة من دمائنا

#أردوغان: لا نسمح بالتعدي علينا من قبل من لا يعرفون “أصول الدبلوماسية”

#أردوغان: نقول لمن يتهموننا ويتهمون أجدادنا “إلزموا حدودكم” فنحن نعلم جيدا كل ما تخططون له

↓ أردوغان: فخر الدين باشا كان يطعم جنوده من الجراد الذي كان يتواجد آنذاك في #المدينة_المنورة ليبقى صامدا لحماية المدينة المقدسة وهذا هو الإيمان والعقيدة الصحيحة

#أردوغان: تاريخنا تم تسطيره بملاحم تاريخية وأمجاد عظيمة والآن يأتينا من يتهم الدولة العثمانية ويحاول إهانة تاريخها

#أردوغان (ردًّا على إعادة نشر وزير الخارجية الإماراتي تغريدة مسيئة للأتراك): حين كان جدنا فخر الدين باشا يدافع عن #المدينة_المنورة أين كان جدك أنت أيها البائس الذي يقذفنا بالبهتان؟ (TRT)

#أردوغان: المسلمون في دول الخليج وحول العالم هم أخوة لنا لكن البعض يحاول الاعتداء والتهجم علينا

↓ أردوغان: شرف وفخر لنا أن نحافظ على المقدسات والأمانات النبوية وسيكون هذا الأمر شفيعا لنا يوم القيامة

#أردوغان (مخاطبا وزير الخارجية #الإماراتي): عليك أن تعرف حدودك، فأنت لم تعرف بعد هذا الشعب (التركي)، ولم تعرف أردوغان أيضا، أما أجداد أردوغان فلم تعرفهم أبدا. (TRT)

#أردوغان: نحن نعلم مع من يتعامل هؤلاء الذين يتطاولون على تاريخنا وعلى شخص فخر الدين باشا، وسنكشف ذلك في الوقت المناسب

#أردوغان: بعض الإداريين الذين لا يعرفون شيئا عن السياسة والدبلوماسية يحاولون أن يوجهوا الاتهامات لنا لكنهم لن ينجحوا بذلك

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12 رأي على “ردود عنيفة من أردوغان على وزير الخارجية الإماراتي ” البائس الذي لا يعرف حدوده و يقذف بالبهتان ” ( فيديو )”

  1. فعلا من هو هذا البدوي المتخلف ليتكلم عن دولة كبيرة لها تاريخ وحضارة ومتقدمة صناعيا ليس في تاريخ وحضارها الإمارات اي حضارة أو ثقافة أو علم مل مالتي هه من الخبرات و الشركات العربية والاوربية .هذا التافه لايستحري يتكلم عن إسرائيل أو إيران بنفس الطريقة

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    1. يا اخي بكفي انو على اساس اصدقاء الشعب السوري ..
      الخليج : نازلين شحد على رقبتنا .. ( على اساس اصدقاء الشعب السوري )
      الأردن : ممنوع دخول أي سوري بدون ما يكون عنده مؤسسة او شركة مساهمة ( على اساس النشامة )
      لبنان : يا لطيف ما تركنا مجال الهم مشان يشتغلو .. او يدرسو ( على اساس اخوة من وقت ما الله خلقنا )
      بكفيهن اهل البريم

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  2. ما فعلته دولة الامارات وشيوخها في وقت قصير يساوي تركيا وافعالها المشينة خلال التاريخ،
    الامارات لم تهاجم دول اخرى بالسيف وتنشر القتل والخراب في كل بقاع الارض التي وصلتها،،اسأل البلغار والصرب والبوسنة المسلمين حتى فلن تجد من يمتدح تاريخهم القذر المليء بالنهب والنساء واستغلال الدين بشكل الزائف البعيد عن اخلاق البشر

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  3. رد غير لائق على تصريح غير لائق ..
    أيضاً أردوغان تهجم على العرب بهذه التصريحات و هذا الكلام غير لائق أبداً و معيب , يجب ان لا ينزل إلى هذا المستوى إن كان صادقاً بكل تصريحاته
    لم أتوقعها منك يا أردوغان

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  4. بعض التفاهة ..
    لك يا ابو بريم ..
    انتو اصدقاء الشعب السوري ؟ يا هل ترا عم تستقبلو سوريين غير لما الواحد بحط يلي فوقه و يلي تحته؟ و أخر شي بتقلعوه لانو سوري .. و لما يجي واحد أوربي بتضربوله تحية ليش يا هل ترا؟
    بتقعدو و بتشحدو على انو اصدقاء الشعب السوري لك اول شي يا ابو بريم انا مو دفاعاً عن أي بلد و لكن تعال و شوف تركيا يا اخي الحكومة شو بتريد ؟ المشافي؟ مجاناً .. الحماية المؤقتة ؟ مجاناً
    صحيح الحياة المعيشية صعبة بس و لكن مأمنيلك لحتى تضمن صحتك بالنهاية و مو كل شوي بهددك و بقلك بدي اقلعك.
    تركيا بعيداً عن السياسة لكم كل الشكر فعلاً شفنا باقي البلدان العربية شو عملت فينا ..
    الخليج بشكل عام : رفض دخول أي مواطن سوري بدون إقامة . ( على اساس اصدقاء الشعب السوري )
    الأردن : ممنوع أستقبال أي مواطن سوري بدون مؤسسة او شركة مساهمة. ( على اساس النشامة )
    لبنان : ما تركنا محل الهن يشتغلو و ولا بالمدرسة لحتى يتعلمو. ( على اساس اخوة النا من وقت ما الله خلقنا )
    و بالأخير و ليس أخيراً .. متل ما بقولو ( من وقت ما خلقنا بقولو الشعب العربي أخوة بس أخوات شو الله عن الله )

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  5. يسلم تمك أردوغان . . خلي هذا التافه وأبيه اللذي لم يترك عاهرة في أصقاع الأرض الا وأتى بها الى الامارات . . هؤلاء السذج الحاقدين لم يفلحوا الا بدعم الحثالات من السيسي وبشار الأسد

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  7. سرقة الأتراك لمقتنيات الرسول ونقلها الى أسطنبول حتى اليوم – غير مقبولة – ونذكر أردوغان أنه خان أهل الشام ، ولم يساعدهم وتركهم يتعرضون للقتل والتشريد على يد الميليشيات الشيعية !

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  8. شوية رعاع عايشين بالصحرا .. كالبهائم بل اضل .لا اصل ولا ثقافه ولا حضارة . عملاء وخونه و ديوسين .. همهم الدعارة عقولهم لا تتجاوز مكان خروج بولهم .. طز فيكم يا اذناب ترامب

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  9. الإمارات الحقيرة المذبذبة تركت الدنيا كلها ولاحقا تركيا و قطر و كل شي حركة إسلامية. ما عرفتهم دين او الاصح ما لهم دين

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  10. تفتخر بالعهد العثماني ايها المارق ؟ لا زلنا الى اليوم ندفع ثمن هذي الحقبة السوداء ! اثبتت ازمات الشرق انك لست سوى قنبلة صوتية كمعتوه الشام ومجنون ليبيا ! سد بوزك احسنلك

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