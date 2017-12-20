ردود عنيفة من أردوغان على وزير الخارجية الإماراتي ” البائس الذي لا يعرف حدوده و يقذف بالبهتان ” ( فيديو )

ردود عنيفة من أردوغان على وزير الخارجية الإماراتي ” البائس الذي لا يعرف حدوده و يقذف بالبهتان ” ( فيديو )

↓ قناة TRT التركية : كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع مع المخاتير

↓ #أردوغان: رجل الدولة الذي يحصل على دعم من شعبه لا يمكن أن تعيقه أية مشاكل، وقمنا خلال الـ15 سنة الأخيرة بالتوقيع على العديد من المشاريع التاريخية والكبرى وسنستمر على هذا المنوال

↓ #أردوغان: #تركيا دافعت عن أخوتها في أكثر من بلد، وسطر الجيش العثماني ملاحما كبيرة خلال تاريخه

↓ #أردوغان: علينا أن نسأل من هو فخر الدين باشا إنه القائد العثماني الشهير الذي انضم للجيش العثماني وبفضل شجاعته في حرب #البلقان أنقذ مدنا وقرى كثيرة

↓ #أردوغان: كانت مهمة فخر الدين باشا الدفاع عن #المدينة_المنورة ثم بعد ذلك انضم إلى النضال الوطني في مدينة #أنقرة ، ولدوره الكبير في الدافع عن المدينة المنورة فإنه علينا أن نقدم له كل الاحترام والتقدير

↓ #أردوغان: هناك من يتهم الدولة العثمانية بأنها سرقت بعض الآثار ونقلتها إلى مدينة #إسطنبول وهذه اتهامات غير صحيحة، لأن الدولة العثمانية حمت الآثار وحكمت البلدان بعدل وإنصاف وحافظت على الأمانات

↓ #أردوغان: الدولة العثمانية أرسلت أمانات الرسول صلى الله عليه وسلم إلى #إسطنبول لتحميها وتمنع انتقالها إلى المتاحف الأوروبية ولو لم ترسلها لانتقلت إلى الدول الغربية

↓ #أردوغان: الدولة العثمانية وخلفاؤها أوقفوا حياتهم من أجل الدفاع عن #المدينة_المنورة وحمايتها

↓ أردوغان: فخر الدين باشا كان في الموعد ودافع عن #المدينة_المنورة بكل بسالة وكان يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومهمتنا الدفاع عنها حتى آخر قطرة من دمائنا

↓ #أردوغان: لا نسمح بالتعدي علينا من قبل من لا يعرفون “أصول الدبلوماسية”

↓ #أردوغان: نقول لمن يتهموننا ويتهمون أجدادنا “إلزموا حدودكم” فنحن نعلم جيدا كل ما تخططون له

↓ أردوغان: فخر الدين باشا كان يطعم جنوده من الجراد الذي كان يتواجد آنذاك في #المدينة_المنورة ليبقى صامدا لحماية المدينة المقدسة وهذا هو الإيمان والعقيدة الصحيحة

↓ #أردوغان: تاريخنا تم تسطيره بملاحم تاريخية وأمجاد عظيمة والآن يأتينا من يتهم الدولة العثمانية ويحاول إهانة تاريخها

↓ #أردوغان (ردًّا على إعادة نشر وزير الخارجية الإماراتي تغريدة مسيئة للأتراك): حين كان جدنا فخر الدين باشا يدافع عن #المدينة_المنورة أين كان جدك أنت أيها البائس الذي يقذفنا بالبهتان؟ (TRT)

↓ #أردوغان: المسلمون في دول الخليج وحول العالم هم أخوة لنا لكن البعض يحاول الاعتداء والتهجم علينا

↓ أردوغان: شرف وفخر لنا أن نحافظ على المقدسات والأمانات النبوية وسيكون هذا الأمر شفيعا لنا يوم القيامة

↓ #أردوغان (مخاطبا وزير الخارجية #الإماراتي): عليك أن تعرف حدودك، فأنت لم تعرف بعد هذا الشعب (التركي)، ولم تعرف أردوغان أيضا، أما أجداد أردوغان فلم تعرفهم أبدا. (TRT)

↓ #أردوغان: نحن نعلم مع من يتعامل هؤلاء الذين يتطاولون على تاريخنا وعلى شخص فخر الدين باشا، وسنكشف ذلك في الوقت المناسب

↓ #أردوغان: بعض الإداريين الذين لا يعرفون شيئا عن السياسة والدبلوماسية يحاولون أن يوجهوا الاتهامات لنا لكنهم لن ينجحوا بذلك