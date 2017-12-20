العثور على شابة أمريكية قتلت بوحشية في غابة على يد ” كلابها ” !

عثر على شابة أمريكية مقتولة وممثل بجثتها في إحدى الغابات، في فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، مع كلبيها، حيث هاجم الكلبان الشابة بريتني (22 عاماً)، بوحشية.

وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية، الأحد، بحسب ما ترجم عكس السير، إن والد الشابة أخبر الشرطة عن اختفائها، بعد انقطاع الاتصال معها لمدة يومين كاملين، حيث قام بالبحث عنها بنفسه وذهب للغابة التي كانت تتجول فيها ابنته مع كلبيها، وتمكن من إيجاد الكلبين بجانب الجثة المرعبة.

ووصف طاقم الإسعاف المشهد بالمريع، فيما قال المحقق إنه لم يرى أبشع من تلك الصورة خلال فترة خدمته في الشرطة لمدة أكثر من 40 عاماً.

وأشارت التحقيقات إلى أن الكلاب الضخمة والتي يبلغ وزن كل منها 57 كغ هاجمت صاحبتها، وفقدت على إثر ذلك الوعي، ومن ثم بدأت الكلاب بنهش لحمها.

وأشارت الصحيفة إلى أن أقرباء وأصدقاء الشابة لم يقتنعوا بالنتائج، معربين عن توقعهم بأن يكون هناك يداً غريبة، حيث أوضح طبيب بيطري تم استدعائه أن الكلاب لم تهاجم صاحبتها فجأة وبتلك الطريقة، إلا أنه لم يستبعد الأمر أو يعتبره مستحيلاً.

وختمت الصحيفة بالقول إنه وبغض النظر عن التحقيقات التفصيلية فإن مصير الكلاب سيكون القتل الرحيم.

المصدر : BILD