دمشق : تكريم لذوي قتلى جيش بشار الأسد في ” الشيراتون ” ينتهي بـ ” كيلو سكر و كيلو عدس و ليتر زيت ” ! ( صور )

أثار تكريم عدد من جرحى وذوي قتلى ميليشيات بشار الأسد المحلية التي يطلق عليها الموالون اسم “الجيش العربي السوري”، من قبل جمعية “الوعد الصادق”، سخطاً واستياء من قبل الموالين.

التكريم الذي تم في فندق الشيراتون، ذي النجمات الخمس، في العاصمة دمشق، لم يسر وفق ما كان يتمناه عناصر النظام، حيث قال أحد منظمي الحفل إن تسليم الهدايا سيكون في القاعة الخارجية بسبب الوضع الصحي للجرحى، وذوي القتلى.

ووفق معلومات أوردتها صفحات وشبكات إخبارية موالية، فإنه بعد انتهاء الحفل، خرج المدعوون للتكريم، وبينهم عائلات خسرت أكثر من عنصر دفاعاً عن بشار الأسد، ليفاجؤوا بأن الهدية موضوعة داخل كيس بلاستيكي، وفيها كيلو سكر، وليتر زيت، وكيلو عدس، وكيس شعيرية، وكيس معكرونة.

شبكات موالية عدة، قالت إن تكريماً يتم في فندق الشيراتون في دمشق، يجب أن تكون الهدية فيه ملائمة، فيما قالت أخرى إن تكلفة الوصول إلى التكريم من خارج دمشق، كانت أكبر بكثير من قيمة الهدية التي تم منحها.

ولا يعتبر هذا التكريم الأول من نوعه، حيث سبقته تكريمات مشابهة منح عناصر النظام وذويه، تم منحهم خلالها بقوليات وبطانيات وساعات حائط وصور لرأس بشار الأسد.