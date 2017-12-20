ردود عنيفة من أردوغان على وزير الخارجية الإماراتي ” البائس الذي لا يعرف حدوده و يقذف بالبهتان “

20 ديسمبر، 2017
1

↓ قناة TRT التركية : كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع مع المخاتير

#أردوغان: رجل الدولة الذي يحصل على دعم من شعبه لا يمكن أن تعيقه أية مشاكل، وقمنا خلال الـ15 سنة الأخيرة بالتوقيع على العديد من المشاريع التاريخية والكبرى وسنستمر على هذا المنوال

#أردوغان: #تركيا دافعت عن أخوتها في أكثر من بلد، وسطر الجيش العثماني ملاحما كبيرة خلال تاريخه

#أردوغان: علينا أن نسأل من هو فخر الدين باشا إنه القائد العثماني الشهير الذي انضم للجيش العثماني وبفضل شجاعته في حرب #البلقان أنقذ مدنا وقرى كثيرة

#أردوغان: كانت مهمة فخر الدين باشا الدفاع عن #المدينة_المنورة ثم بعد ذلك انضم إلى النضال الوطني في مدينة #أنقرة ، ولدوره الكبير في الدافع عن المدينة المنورة فإنه علينا أن نقدم له كل الاحترام والتقدير

#أردوغان: هناك من يتهم الدولة العثمانية بأنها سرقت بعض الآثار ونقلتها إلى مدينة #إسطنبول وهذه اتهامات غير صحيحة، لأن الدولة العثمانية حمت الآثار وحكمت البلدان بعدل وإنصاف وحافظت على الأمانات

#أردوغان: الدولة العثمانية أرسلت أمانات الرسول صلى الله عليه وسلم إلى #إسطنبول لتحميها وتمنع انتقالها إلى المتاحف الأوروبية ولو لم ترسلها لانتقلت إلى الدول الغربية

#أردوغان: الدولة العثمانية وخلفاؤها أوقفوا حياتهم من أجل الدفاع عن #المدينة_المنورة وحمايتها

↓ أردوغان: فخر الدين باشا كان في الموعد ودافع عن #المدينة_المنورة بكل بسالة وكان يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومهمتنا الدفاع عنها حتى آخر قطرة من دمائنا

#أردوغان: لا نسمح بالتعدي علينا من قبل من لا يعرفون “أصول الدبلوماسية”

#أردوغان: نقول لمن يتهموننا ويتهمون أجدادنا “إلزموا حدودكم” فنحن نعلم جيدا كل ما تخططون له

↓ أردوغان: فخر الدين باشا كان يطعم جنوده من الجراد الذي كان يتواجد آنذاك في #المدينة_المنورة ليبقى صامدا لحماية المدينة المقدسة وهذا هو الإيمان والعقيدة الصحيحة

#أردوغان: تاريخنا تم تسطيره بملاحم تاريخية وأمجاد عظيمة والآن يأتينا من يتهم الدولة العثمانية ويحاول إهانة تاريخها

#أردوغان (ردًّا على إعادة نشر وزير الخارجية الإماراتي تغريدة مسيئة للأتراك): حين كان جدنا فخر الدين باشا يدافع عن #المدينة_المنورة أين كان جدك أنت أيها البائس الذي يقذفنا بالبهتان؟ (TRT)

#أردوغان: المسلمون في دول الخليج وحول العالم هم أخوة لنا لكن البعض يحاول الاعتداء والتهجم علينا

↓ أردوغان: شرف وفخر لنا أن نحافظ على المقدسات والأمانات النبوية وسيكون هذا الأمر شفيعا لنا يوم القيامة

#أردوغان (مخاطبا وزير الخارجية #الإماراتي): عليك أن تعرف حدودك، فأنت لم تعرف بعد هذا الشعب (التركي)، ولم تعرف أردوغان أيضا، أما أجداد أردوغان فلم تعرفهم أبدا. (TRT)

#أردوغان: نحن نعلم مع من يتعامل هؤلاء الذين يتطاولون على تاريخنا وعلى شخص فخر الدين باشا، وسنكشف ذلك في الوقت المناسب

#أردوغان: بعض الإداريين الذين لا يعرفون شيئا عن السياسة والدبلوماسية يحاولون أن يوجهوا الاتهامات لنا لكنهم لن ينجحوا بذلك

تابعوا أبرز و أحدث أخبار ألمانيا أولاً بأول عبر صفحة : أخبار ألمانيا News aus Deutschland
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

رأي واحد على “ردود عنيفة من أردوغان على وزير الخارجية الإماراتي ” البائس الذي لا يعرف حدوده و يقذف بالبهتان “”

  1. فعلا من هو هذا البدوي المتخلف ليتكلم عن دولة كبيرة لها تاريخ وحضارة ومتقدمة صناعيا ليس في تاريخ وحضارها الإمارات اي حضارة أو ثقافة أو علم مل مالتي هه من الخبرات و الشركات العربية والاوربية .هذا التافه لايستحري يتكلم عن إسرائيل أو إيران بنفس الطريقة

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.