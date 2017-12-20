” ضد التزوير ” .. سلطات النظام تبدأ بتطبيق ” اللصاقة الأمنية ” على شهادات الماجستير و الدكتوراه في جامعة دمشق

” ضد التزوير ” .. سلطات النظام تبدأ بتطبيق ” اللصاقة الأمنية ” على شهادات الماجستير و الدكتوراه في جامعة دمشق

بعد تطبيق “السمات الأمنية” على مصدقات التخرج، وغيرها من الوثائق الجامعية، تتجه جامعة دمشق لتطبيق هذه التجربة على الشهادات الجامعية وشهادات الماجستير.

صحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، نقلت عن أمين جامعة دمشق مازن الشيخ، قوله، إن هناك ضرورة بتطبيق اللصاقة الأمنية في بقية الجامعات، مشيراً إلى أنه قد تم التنسيق مع جامعة حلب فيما يخص هذا الأمر، وتم التحضير لهذا الموضوع ليصار إلى تطبيق العلامات الأمنية ضمن الجامعة.

وكشف الشيخ عن البدء بتطبيق السمات الأمنية على شهادات الماجستير والدكتوراه في جامعة دمشق، منوهاً بتصدير بعض الشهادات بتوقيع من رئيس الجامعة، مؤكداً أنه لم يتم ضبط أي حالة تزوير على المصدقات الجامعية الجديدة.

وتتميز اللصاقة بعلامات أمنية غير قابلة للتزوير، منها: كتابة جامعة دمشق والجمهورية العربية السورية بطرق متعددة، وإظهار شعار جامعة دمشق بشكل كبير في مساحة اللصاقة، كما تتضمن باركوداً ثنائي الأبعاد، يتضمّن التحويل إلى الموقع الإلكتروني للتحقّق من صحة المستند، وترقيم اللصاقات بأرقام تسلسلية، بما في ذلك وجود 7 علامات أمنية إضافية، ذات طابع سري لا ترى بالعين المجردة.

بدوره، قال مدير شؤون الطلاب المركزية في جامعة دمشق، بشار ضو، إن جامعة دمشق منحت 23 ألفاً و558 مصدقة جامعية ممهورة باللصاقة الأمنية، منذ تطبيقها في جامعة دمشق، في 17 نيسان 2016.

وأشار لتطبيق السمات الأمنية الجديدة على مختلف المصدقات في كليات جامعة دمشق، ويتم منحها بموجب النماذج الجديدة لجميع الطلاب.

وبيّن مدير شؤون الطلاب أن عدد مصدقات التخرج التي تمنح سنوياً تقدر وسطياً بـ16 ألف مصدقة في جامعة دمشق، وذلك يرتبط بعدد الخريجين والمتقدمين للحصول على المصدقة، كما يتعلق بصدور قرارات التخرج لكل كلية من مجلس الجامعة ليصار إلى منحها للطلاب المتقدمين إليها.