في ألمانيا .. اشتكى من ” إزعاج ” جيرانه السوريين فدفع غرامة و كاد أن يقضي عطلة عيد الميلاد خلف القضبان

في ألمانيا .. اشتكى من ” إزعاج ” جيرانه السوريين فدفع غرامة و كاد أن يقضي عطلة عيد الميلاد خلف القضبان

تمكنت الشرطة الألمانية من إلقاء القبض على جان مدان يبلغ من العمر 29 عاماً، بمدينة تاله، بولاية ساكسونيا أنهالت، مصادفة، أثناء تقديمه شكوى ضد جيرانه السوريين.

وقال موقع “تاغ 24” الألماني الإخباري، الأحد، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الرجل اتصل بالشرطة حوالي الساعة 12:40، بعد منتصف الليل، ليقدم شكوى ضد جيرانه السوريين، مدعياً أنهم يصدرون ضجيجاً

وأضاف أن الشرطة اتصلت بالأسرة السورية، التي كانت تمارس نشاط طبخ جماعي، وطلبت منهم الهدوء، واستجابت العائلة للطلب.

وتحققت الشرطة من هوية المشتكي الغاضب، واكشفت بأنه مدان ويتوجب أن يقضي عقوبة سجن، والتي لم يكن على دراية بها، إلا أنه تمكن من دفع مبلغ المخالفة للمسؤولين، متجنباً بذلك قضاء عطلة أعياد الميلاد خلف القضبان.

المصدر : TAG 24