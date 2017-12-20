” قلنا رسالتنا منذ 30 عاماً ” .. أحمد حسون يشكر ترامب لإثباته صدق نظام ” الممانعة و المقاومة “

قال مفتي بشار الأسد، أحمد بدر الدين حسون، إنه يجب ألا يطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التراجع عن إعلانه القدس عاصمة لإسرائيل، بل يجب على العرب أن يطلبوا من أنفسهم أن يتراجعوا ويرجعوا إلى الحق الذي لايعود إلا بالمقاومة وفق تعبيره.

وأضاف خلال ملتقىً تضامني مع القدس تحت عنوان “لمة وطن سورية”، لاستنكار قرار ترامب، أقيم في المركز الثقافي في اللاذقية، أن سوريا عوقبت من أجل فلسطين، حيث حاول الصهاينة تدميرها منذ الثمانينات وحتى عام 2010.

ونقلت صحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، عن حسون قوله، الاثنين، إن ترامب لن يتراجع عن قراره بفعل الضغوط الشعبية العربية، مضيفاً: “نحن نرجو ألا يتراجع ترامب عن قراره”.

وعلى هامش الملتقى صرح حسون أن سوريا تحمل رسالة قالتها منذ أكثر من ثلاثين عاماً، أن العدو الصهيوني لا يمكن أن ينتهي إلا بالمقاومة.

وتوجه حسون بالشكر للرئيس الأمريكي ترامب قائلاً: “أشكرك لأنك أثبت أن سورية في رسالتها كانت هي الصادقة في المقاومة وفي الثبات”.

وتابع بالقول: “شهداؤنا كنا قد أعددنا دماءهم من أجل فلسطين ولكن أرادوها بعيدة عن فلسطين لتفريقنا، مضيفاً أن “سوريا تقول لكل العالم إننا لم نفترق ولم نتفتت بل عدنا إلى بعضنا حيث لا طوائف ومذاهب في سورية بل أمة واحدة تحمل للكون أسمى رسالة خالدة”.