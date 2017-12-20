” نقيب أطباء الأسنان ” : بطاقة ذكية لكل طبيب تسجل عليها النقاط العلمية للاستمرار في مزاولته

أعلنت نقيب أطباء الأسنان السوريين فاديا ديب (سلطات النظام) أنه سيتم تخفيض الرسوم النقابية على أطباء الأسنان بشكل كبير، ذلك بإيقاف الرسوم المجباة كافة لمصلحة بعض القضايا المتعلقة بالفروع أو النشاطات المتعددة التي تم اتخاذ قرار بجبايتها خلال المؤتمرات العامة السابقة بدءاً من بداية العام.

وفي تصريح لصحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، كشفت ديب أنه سيتم إطلاق السياسة العلمية لنقابة أطباء الأسنان والبطاقة الذكية لكل طبيب، موضحة أن هذه البطاقة يسجل عليها النقاط العلمية التي حصل عليها نتيجة التدريب المستمر.

وبيّنت ديب أنه سيتم فحص هذه البطاقة في نهاية كل عام قبل قبول إعادة تسجيل الطبيب في النقابة، مؤكدة أنه في حال كانت النقاط غير كافية سيغرم الطبيب برسم آخر مؤتمر علمي لم يحضره بشكل مضاعف وفق القانون الناظم.

وأشارت ديب إلى أنه سيتم إطلاق الحملة الوطنية لنشر سياسة التعقيم في المراكز والعيادات الطبية، لافتة إلى أنه سيتم إعداد برتوكول مراقب ضمن المقاييس والمواصفات العالمية.

وأضافت: سيتم منح لصاقة خضراء من النقابة لكل من يطبق هذا البرتوكول في عيادته تبيّن للمواطن أن هذا المركز الطبي حائز ثقة النقابة في التعقيم.