وكالة إيطالية تكشف عن عدد و أماكن القواعد العسكرية الأمريكية و الروسية في سوريا

وكالة إيطالية تكشف عن عدد و أماكن القواعد العسكرية الأمريكية و الروسية في سوريا

نقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن مصادر في المعارضة السورية -لم تسمها- أن لروسيا في سورية اليوم تسع قواعد عسكرية مختلفة مقابل 9 قواعد عسكرية للولايات المتحدة، وتاسعة قيد الإنشاء، فيما تضم 5 قواعد عسكرية لإيران.

وقالت المصادر إن للولايات المتحدة 8 قواعد عسكرية في سورية تتوزع في مطار الرميلان شرق مدينة القامشلي، قرية المبروكة غرب مدينة القامشلي، بالقرب من قرية خراب عشق غرب عين عيسى، عين عيسى التي تُعدّ كبرى قواعد الجيش الأمريكي، في منطقة تل بيدر شمال محافظة الحسكة، مدينة تل أبيض على الحدود السورية التركية، في الطبقة وواحدة قيد الإنشاء.

واشارت ذات المصادر إلى وجود 9 قواعد عسكرية روسية في سورية، هي قاعدة مطار حميميم في اللاذقية، وقاعدة المرفأ في طرطوس، الكلية البحرية في جبلة قرب اللاذقية، مطار حماة العسكري، مطار المزة العسكري بدمشق مطار الشعيرات بريف حمص، قاعدة تدمر بريف حمص الشرقي، قاعدة جندريس بمنطقة عفرين، مطار الضبعة العسكري بريف حمص.

ولتركيا 3 قواعد عسكرية في سورية هي قاعدة جرابلس، قاعدة أخترين وقاعدة في أعزاز.

ولإيران 5 قواعد عسكرية في سورية في مطار دمشق الدولي، جبل عزان قرب حلب، مطار السين، منطقة السيدة زينب بريف دمشق، مار الشعيرات بحمص.

ويمتلك حزب الله 4 قواعد عسكرية في القصير بحمص، في الزبداني بريف دمشق، وواحدة في جبل القلمون وأخرى في سرغايا بريف دمشق. (AKI)