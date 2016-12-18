إعلانات تغري اللاجئين باعتناق المسيحية لتجنب الترحيل و الحصول على حق الإقامة في ألمانيا

تناقل سوريون في ألمانيا صورة إعلان طرقي يظهر حملة تبشيرية تغري الراغبين بالبقاء في ألمانيا، عبر اعتناق المسيحية.

الإعلان الذي يبدو أنه يخاطب اللاجئين على اعتبار أن هناك الكثيرين ممن ترفض طلبات لجوئهم لعدة أسباب، جاء فيه : “احتضن المسيح .. وتبقى في ألمانيا”.

أما صاحب الإعلان فهو مجموعة أطلقت على نفسها اسم “الأفق الجديد neuer horizont”، وأوردت عبر موقعها الإلكتروني الذي اطلع عليه عكس السير معلومات مقتضبة عنها، جاء فيها : “نحن مجموعة من المواطنين الملتزمين تريد أن تروج الخبر السار للانسانية كافة في كل انحاء العالم”.

وأضافت المجموعة : “نعلم كلنا, فردًا فردًا, أن الإيمان الحقيقي يدعم المؤمن كثيرا خلال الاتراح والمصائب. لهذا السبب تماما, نمد أيدينا للضعفاء والمحتاجين الذين ادراكهم لبشارة الخلاص هو الأعمق, وبالتالي يمكنهم التأثر من القوة العلاجية والشفائية للإنجيل”.

وتابعت : “حسب القانون الفدرالي الألماني, يُمنح حق اللجوء السياسي للمهاجرين واللاجئين من البلدان الإسلامية الذين تركوا الإسلام واعتنقوا المسيحية. وتشمل هذه البلدان كل من سوريا والعراق وأفغانستان وإيران وباكستان ودول المغرب العربي. ويتم منح حق اللجوء بسبب خطر الموت لمن يسموا بالمرتدين إذا عادوا الى وطنهم”.

وختمت : “لكي نساعدك ببدء العملية للحصول على اللجوء واتمامها السريع, الرجاء تعبئة التفاصيل التالية ونقوم بالاتصال معك”.

الجدير بالذكر أن الإعلام الألماني تحدث مؤخراً عن اعتناق عشرات المسلمين (غالبيتهم الساحقة من إيران وأفغانستان) المسيحية، طمعاً بالحصول على حق اللجوء والإقامة.

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