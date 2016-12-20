إلى جانب صور نصر الله و بوتين و أعلام روسيا و حزب الله .. الموالون في حلب يحتفلون على أنغام ” يا بشار متلك مين ” ( فيديو )
2 يومين مضت أخبار البلد, أهم الأخبار
إلى جانب صور نصر الله و بوتين و أعلام روسيا و حزب الله .. الموالون في حلب يحتفلون على أنغام ” يا بشار متلك مين ” ( فيديو )
عكس السير
طبعا بشار الاسد متله مين ؟
يعني حدا شاف خاين اكتر منه ندالة و خسة . طبعا ماعدا فقط مؤيديه كلاب اكتر منه .
معروف عن اي خائن لبلده او عميل ممكن ان يبيعه لدولة اما ان يبعيه الى دول متعددة الجنسيات فلا يوجد مثله في التاريخ
ومعروف ان اعتى مجرمي التاريخ اذا احتلوا مدينة استعصت عليهم فقد يستبيحونها اسبوعا او عشرة ايام في اسوأ الحالات اما هو وابوه ومعهم كل المنتفعين واللصوص فقد استباحوا سوريا خمسون عاما ويريدونها مستباحة لهم الى الابد او يحرقوها وقد فعلوا ولكن ليس بيدهم وحدهم بل استدعوا كل المجرمين اليها ليشاركوهم الاستباحة
ومعروف ان الشعوب كلها دون استثناء تقاوم الذي حاربها ودمرها وتموت في سبيل ذلك وهذا ما فعله السوريون مع هذا الذي لامثيل له ولكن هناك فئة ضالة للاسف ترقص على نغمات الذي ما في متله ويباركون انتهاك اموالهم وارواحهم وارزاقهم وحتى اعراضهم فليرقصوا وليهنأوا باستباحة هذا الذي ما في متله
نعم والله ما في متله مبروك مبروك مبروك ارقصوا وغنوا الى الابد وانتم تحرقون وتسرقون البلد
قطيع من البهايم او اضل سبيلا قطيع من الخنازير البرية حفنة من الحثالات بدون ذرة شرف كرامة ولاانسانية تعلموا حياة الذل والخنوع سيتذكر الجميع والتاريخ والاجيال كيف رقصتم على خراب بلدكم وقتل وتشريد الناس وللاسف بعض المسيحيون الذين كنا نحترمهم ونحترم اخلاقهم وللاسف في الصورة التانية راهبات استغلكم بعض الحثالات لترقصوا امام الكاميرا ياحيف بس كان الافضل ان تصمتوا وتحترموا حجم الماساة ستذكرون ندالتكم وخيانتكم ولن ترحمكم العدالة الالهية واللعنات
يعني مسمي حالك علماني و قاعد عم تحكي عن العدالة الالهية و عم تفرق مسيحية عن اسلام المهم اخوي لا تفكر انو عندك انسانية اكتر من هل عالم ولا تفكر انو كلهن بهايم عقولتك و حضرتك الفهمان الوحيد و ان اللبيب من الاشارة يفهم
ومن ينتظر رايك الغبي انت لاتفهم ماكتب كتابتي تدعو الى احترام اللانسان والحزن عالماساة والقتل والتشرد التي حلت ببلدي المشكلة في امثالكم انكم تربيتم في الفساد والخنوع والذل والندالة لذلك من الصعب عليكم ان تفهموا المأسي والكلمات التي تتحدث عن الانسانية والكرامة والعدالة
داعش مستعد يصل لفرنسا و ألمانيا و بلجيكا و تركيا و ڤيزا و مصاريف و تخطيط شهور بس ما فيه يصل لهيك ساحة؟
بس بدي اعرف شو مشكلة السوريين مع الألمان مثلاً اللي عم يقتل السوريين معروفين اللي بالفيديو و الروسي و الإيراني و كلاب بغداد و الضاحية، معقول هدول الوصول الهون اصعب من الألمان؟
ليش داعش عم يفجر حصراً بالدول اللي استقبلت السوريين من تركيا لأوربا؟ ٥٠ سنة و مجوس و روافض و كفرة و وووو حدى سمع ولو بأنفجار فتاشة بأيران؟
هلى اساس بهايم المعارضة احسن وكانو رح يوقفوا دقيقة صمت على ارواح الابرباء يلي تقاسموا جثثهم مع النظام ، الكخ اخو ال@@
العربان مو عارفين يفرحوا يزعلوا أو يشمتوا واضح ان مواقف العرب من تحرير حلب من يد القطاعين الطرق تختلف بين فرحان، وزعلان، وشمتان، ومقولة ميكافيلي ( اذا اردت ان تقضي على الخونه والمعارضين ان تبرز قوتك). المانيا الاتحادية، تستقبل سنويا اكثر من 500 الف لاجيء، والعرب ليتهم لا يريدون هؤلاء المهاجرين في بلادهم فقط بل يتدخلون في بلدانهم، ويرسلون المرتزقة والإرهابيين ماذا جلبتم للبلاد يا عربان غير الفسق والفساد صبرنا ورضينا بالقليل فأستحوذتم حتى على القليل. أين هم من قتلى أطفالنا وهم يُذبحون من الوريد إلى الوريد ؟ وأين هم من إغتصاب نساء سورية. كل يوم يمر ونسمع ونرى عشرات القتلى وكأنه برنامج يومي نستفتح به يومنا. ماذا دهاكم يا عربان.
الشيطان له أتباع وبشار هو نسخة مطورة
يتحدثون عن الانتصار ويرقصون اي انتصار هذا وضد من ؟؟ في حلب الشرقيه اهلنا واخوتنا واغلب اسر حلب العريقه اصلهم من حلب الشرقيه ومن تلك المناطق هي اصل حلب ومفخرة حلب فليرقص المرتزقه على انغام اغتصاب اخواتهم وليعرفو ان هذا الاستفزاز سيولد حقدا دفينا لن تمحوه الايام الا بعد زمن طويل من كان يرقص فهو بلا اي شعور انساني او اخلاقي وهذا معروف جيدا لدى الموالين
لعن الله الخونة ,,, للاسف بعض الشعوب مازالت قمة في اللاوعي وقلة الضمير كيف لكم ان تفرحوا وانتم اخوة كمسلمين واخوتكم في الطرف الاخر يتضرعون السم وانت فرحون بئسا لكم …….
متلو متلكم اغبياء كتير
المغول
حاولنا أن نجعل منكم بشرا فأبيتم إلا أن تكونوا أخس من العبيد
بدكن مليون سنة لتصيروا بهائم ، عيشوا بهالحظيرة ،عمل السوريون ثورة عم يحاولو يرفعوكن لمرتبة البشر لكن في ناس مابدها الا تضل تحت مستوى البهائم ، والله زعلان عليكن روحو شوفو العالم كيف عايشين برا والله لتدفنوا حالكن بعدها ، لكن سينتصر الحق باْذن الله